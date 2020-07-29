Цена вопроса – 3 млрд грн: табачный монополист "Тедис" проиграл апелляцию АМКУ

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 29 июля, рассмотрев жалобу табачного посредника-монополиста – компании "Тедис", оставил в силе предыдущее решение суда об аресте счетов компании.

Об этом сказано в сюжете ТСН. В прошлом году антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал “Тедис” на рекордную сумму – три с лишним миллиарда гривен.

Компания штрафа не оплатила. И АМКУ обратился в суд с просьбой арестовать счета "Тедиса". Суд ее удовлетворил. Однако монополист с этим не согласился и попытался обжаловать. На сегодняшнем заседании жалобу оставили без удовлетворения.

Компания требовала отменить решение Хозяйственного суда, который распорядился арестовать ее имущество.

Как сказано в сюжете, саму компанию связывают с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом. А свой монопольный статус она получила еще во времена Януковича. В АМКУ объяснили, что компания была посредником-монополистом у табачных компаний и зарабатывала больше них. А вот другие игроки просто не могли покупать у производителей продукцию.

"Тедис" с обвинением не согласился и штраф не уплатил. Антимонопольный комитет обратился к суду с просьбой арестовать счета. Объясняют – "Тедис" штрафовали и до этого. И денег в бюджет она так и не оплатила, хотя и проиграла все суды.

"На официальном сайте содержится информация, где руководитель "ООО Тедис" отмечает: мы платить штраф не будем. мы ищем юридические возможности для дальнейшего обжалования, хотя для "Тедиса" оно является окончательным", – сказал адвокат АМКУ.

Поэтому, предполагают, значительно больший штраф компания также не заплатит. В компании "Тедис" не соглашаются. Мол, арестовывать счета, пока идет суд, нет необходимости. Поэтому попросили пересмотреть решение хозяйственного суда.

Судей позиция компании не убедила. Решение хозяйственного суда пересматривать не стали.

Это означает, что счета "Тедиса" исполнительная служба таки должна арестовать, сказано в сюжете. А вот сам посредник-монополист имеет 20 дней на обжалование решения в Верховном суде. В "Тедисе" уже пообещали – так и сделают.

В то же время счета компании "Тедис" до сих пор не арестованы. Хотя еще 15 июля в Антимонопольном комитете написали, что обратятся в исполнительную службу. Когда же счета заблокируют, в Антимонопольном комитете не пояснили. Мол, на время судебных заседаний информацию не будут комментировать.

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