Цена вопроса 2,5 млрд: Россия проиграла США в громком деле

Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под арестом по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен), в споре об опционе на акции банка "Восточный".

В частности, арбитраж постановил, что совладелец этого банка Артем Аветисян "должен прекратить попытки использовать колл-опцион", который предоставил бы ему и его партнерам контроль над финансовым учреждением, сообщает ТАСС.

Таким образом, Baring Vostok получил право выступить c иском в суде против компании Аветисяна Finvision Holdings.

При этом накануне арбитражный суд Амурской области перенес на 1 апреля заседание по делу об аресте 80,2 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited.

Baring Vostok – одна из старейших инвестиционных компаний, работающих в России (основана в 1994 году). Сейчас она является акционером банка "Восточный", компаний OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "Новомет" и других. Baring Vostok был также одним из первых инвесторов "Яндекс".

Майкл Kалви ТАСС

​Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

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