Вода для Крыма: у Путина подыграли "слуге народа"

В Совете федерации России поддержали идею депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова продавать воду в аннексированный Крым.

Об этом заявили члены комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков, передает российский РБК. По их словам, предложение Аристова – это "заявление здравое".

"Заявление здравое. Мы с самого начала говорили, когда они перекрыли Большой Крымский канал, что мы готовы платить за эту воду. Но никакие доводы не принимались", – сказал Джабаров. По его словам, в случае покупки воды у Украины она будет использоваться в сельском хозяйстве, так как для питьевых нужд Крым обеспечен.

В России одобрили идею "слуги народа"

Другой член комитета Цеков добавил: "Цена – вещь договорная". При этом, по его словам, РФ не будет покупать воду по любой цене. "Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будем идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят", – заявил сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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