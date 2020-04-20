Цена на нефть WTI рухнула до исторического минимума
Цена на нефть марки WTI в понедельник, 20 апреля, опустилась до нуля, а потом восстановилась до 1 долларов за баррель, установив исторический антирекорд.
Всего за несколько часов цена рухнула из 17 до 8 долларов за баррель:
По состоянию на 20:00 по Киеву стоимость рухнула уже до 4 долларов:
Уже в 20:30 цена нефти установилась на уровне 2,7 долларов за баррель:
На 21:00 стоимость успела опуститься до нуля, а потом отыграть цену до 1 доллара за баррель.
Нефть WTI стоила 10 долларов за баррель еще во времена СССР, а сейчас стоимость нефти опустилось до исторического минимума.
Добавим: West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI и еще одна основная марка, Brent, представляют практически один и тот же продукт по составу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте на страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.