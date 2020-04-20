Цена на нефть WTI рухнула до исторического минимума

Цена на нефть марки WTI в понедельник, 20 апреля, опустилась до нуля, а потом восстановилась до 1 долларов за баррель, установив исторический антирекорд.

Иллюстрация

Всего за несколько часов цена рухнула из 17 до 8 долларов за баррель:

График падения цены Скриншот

По состоянию на 20:00 по Киеву стоимость рухнула уже до 4 долларов:

Скриншот

Уже в 20:30 цена нефти установилась на уровне 2,7 долларов за баррель:

График цены на нефть WTI Скриншот

На 21:00 стоимость успела опуститься до нуля, а потом отыграть цену до 1 доллара за баррель.

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Скриншот

Нефть WTI стоила 10 долларов за баррель еще во времена СССР, а сейчас стоимость нефти опустилось до исторического минимума.

Добавим: West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI и еще одна основная марка, Brent, представляют практически один и тот же продукт по составу.

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