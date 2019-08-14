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Цена на нефть в мире пошла вниз: что происходит

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Цена на нефть эталонных марок в среду, 14 августа, упала после новостей о том, что США нарастили запасы на 3,7 млн баррелей.

Стоимость фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $60,70 за баррель. Это на $0,6 дешевле, чем в момент закрытия торгов во вторник.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,69 (1,21%) – до $56,41 за баррель.

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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

theice.com

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду. "По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель", – передает "Интерфакс".

"Трудно ожидать сколько-нибудь серьезного подъема цен в текущей среде, характеризующейся уходом от рисков, и рост запасов в США усиливает негативный настрой рынка. Торговые переговоры то начинаются, то заканчиваются, и мы все это уже проходили, поэтому настроены скептически", – отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

Цена на нефть в мире пошла вниз: что происходит

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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