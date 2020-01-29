Цена на газ в Украине: Оржель спрогнозировал снижение тарифов

Стоимость газа для населения в январе 2020 года с учетом всех наценок и надбавок составит около 6000-7000 гривен за тысячу кубометров. Сейчас цены колеблются от 6940 до 7970 гривен.

Об этом в среду, 29 января, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает "Интерфакс- Украина". "Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов (региона транспортировки - Ред.), будет составлять от 6 до 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров", – сказал Оржель.

Цена на газ для населения

При этом министр не исключил, что в феврале тарифы могут еще немного снизиться. Причина – в больших запасах газа в подземных хранилищах и теплой зиме.

"Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах", – сказал Оржель. По его словам, большие запасы, а также заключенный в конце 2019 года транзитный контракт и теплая зима являются драйверами снижения цены на газ в Европе, что в итоге отразится и в платежках украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала 2020-го вступили в силу новые тарифы на газ. Зависимо от региона платить придется до 8 грн за кубометр. Это почти на гривню больше, чем в конце прошлого года. При этом из-за "страховой цены" от Кабмина простые украинцы вынуждены будут платить больше, чем бизнес.

С 1 января 2020 года в Украине ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Кабинет министров ввел новое ограничение для цены на газ в Украине (коснется бытовых потребителей). С 1 января 2020 года тариф должен составлять не больше стоимости голубого топлива на нидерландском газовом хабе плюс 1,917%.

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