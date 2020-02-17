Летом будет меньше в 1,5 раза: в "Нафтогазе" спрогнозировали резкое падение цены на газ

Цены на природный газ в Европе и Украине летом-2020 могут упасть в полтора раза – до $100/тыс. куб. м. с нынешних $150.

Такое заявление на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 17 февраля, сделал директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает "Интерфакс-Украина". Эксперт пояснил свой прогноз аномально теплой зимой.

"У нас плюсовая температура в феврале. В феврале! Это неслыханно. У нас те же проблемы, что и у "Газпрома" и европейских добывающих компаний – реализовывать газ, когда он не нужен из-за этих температурных условий. Поэтому цена будет низкая", – сказал он.

Цена на газ летом упадет в полтора раза Коллаж

Как отметил Фаворов, низкий спрос на газ в Европе увеличит спрос на услугу по его хранению.

"Мы видим, что с точки зрения трейдеров изменился подход, они видят добавленную стоимость и ценность хранилищ. В Европе все хранилища забиты, и они повезут его сюда держать, потому что девать его некуда больше. Зимы нет, низкое потребление. Для Украины это плюс – хранилища востребованы", – пояснил он.

По состоянию на 15 февраля 2020 года ПХГ Украины были заполнены на 52,7% от проектной мощности.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что февральская платежка за газ будет меньше, чем та, которую украинцы получили в январе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!