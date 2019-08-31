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"Целых 6 рублей за год!" В сети разнесли "успехи" Путина с пенсиями

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Средняя пенсия в России за год выросла на целых шесть рублей. Согласно Росстату, в августе 2019 года она составила 14150 рублей.

На это обратили внимание пользователи соцсетей. "Вот слова Путина от 29 августа 2018: средняя пенсия составляла тогда 14144 рубля. Так что благодаря великому Путину средняя пенсия в России выросла за год на целых 6 рублей", – написал блогер Проф. Преображенский.

Он напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин обещал рост на 1000 рублей каждый год. Как доказательство блогер добавил видео с этим обещанием.

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"В предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости в среднем на одну тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 выйти на уровень пенсий в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14144 рубля", – говорил Путин.

Блогер подсчитал, что за 9 лет в России пенссии не выросли вообще.

"Считать реальный размер пенсий (то есть с учётом инфляции) полезно. В 2010-м средняя пенсия была 7476 руб. С тех пор инфляция официально составила 90%. То есть цены выросли в 1,9 раза. 7476х1,9=14 204. А средняя пенсия сейчас... 14 150. То есть за 9 лет она не выросла ВООБЩЕ", – написал Проф. Преображенский.

Пенсии в России не увеличиваются

Пенсии в России не увеличиваются

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за кризиса в России падают доходы даже у миллиардеров. За последний год общее состояние 10 самых богатых семей выросло всего на $300 млн, до $25,3 млрд. А три клана выбыли из списка.

25 июля появились данные, согласно которым в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

Тем временем Экономику России может сотрясти уже в 2021 году. Причина – в огромных долгах населения по кредитах. Помочь могут только неотложные меры, сдерживающие рост "долгового пузыря". Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
пенсии
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