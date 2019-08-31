"Целых 6 рублей за год!" В сети разнесли "успехи" Путина с пенсиями

Средняя пенсия в России за год выросла на целых шесть рублей. Согласно Росстату, в августе 2019 года она составила 14150 рублей.
На это обратили внимание пользователи соцсетей. "Вот слова Путина от 29 августа 2018: средняя пенсия составляла тогда 14144 рубля. Так что благодаря великому Путину средняя пенсия в России выросла за год на целых 6 рублей", – написал блогер Проф. Преображенский.
Он напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин обещал рост на 1000 рублей каждый год. Как доказательство блогер добавил видео с этим обещанием.
"В предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости в среднем на одну тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 выйти на уровень пенсий в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14144 рубля", – говорил Путин.
Росстат: средняя пенсия в июле 2019 составила 14 150 рублей.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 30, 2019
Вот слова Путина от 29 августа 2018: средняя пенсия составляла тогда 14 144 рубля.
Так что благодаря великому Путину средняя пенсия в России выросла за год на целых 6 рублей.
А обещал Путин рост на 1000 рублей за год. pic.twitter.com/dpjlxLSZka
Блогер подсчитал, что за 9 лет в России пенссии не выросли вообще.
"Считать реальный размер пенсий (то есть с учётом инфляции) полезно. В 2010-м средняя пенсия была 7476 руб. С тех пор инфляция официально составила 90%. То есть цены выросли в 1,9 раза. 7476х1,9=14 204. А средняя пенсия сейчас... 14 150. То есть за 9 лет она не выросла ВООБЩЕ", – написал Проф. Преображенский.
Пенсии в России не увеличиваются
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за кризиса в России падают доходы даже у миллиардеров. За последний год общее состояние 10 самых богатых семей выросло всего на $300 млн, до $25,3 млрд. А три клана выбыли из списка.
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