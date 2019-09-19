Трудовая миграция из Украины приобрела еще большие масштабы: что произошло

Процент украинских заробитчан, желающих остаться жить в Польше, по сравнению с прошлым годом увеличился на одну треть.
Это подтвердило второе исследование "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL", сообщает "Европейская правда", ссылаясь на "Польское радио".
"Исследование показало, что каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше. Более 40% из них имеют высшее и неполное высшее образование. Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют высокое качество жизни – 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей – 46%", – говорится в публикации.
Более 75% опрошенных, которые задумываются над переездом, считают, что если им предоставят вид на жительство в Польше, то это повлияет на решение о переезде.
Также двое из трех трудоустроенных в Польше заробитчан, задумавшихся над тем, чтобы там остаться, планируют перевезти туда свою семью.
При этом почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложений работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.
Как сообщал OBOZREVATEL, заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине. Так происходит потому, что они не доверяют банкам.
главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.
В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что у украинцев, находящихся за рубежом более 60 дней, может сохраняться право на получение субсидии.
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