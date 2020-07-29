Трубоукладчик для "Северного потока-2" больше не принадлежит "Газпрому"

Судно "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому". РИА Новости

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное достроить газопровод "Северный поток-2", больше не принадлежит "Газпрому".

Об этом стало известно из квартального отчета монополии, сообщает РБК. Новый конечный собственник судна неизвестен.

Собственник "Академика Черского" АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" по состоянию на 31 марта входил в группу "Газпрома". В новом списке аффилированных лиц монополии фонда уже нет.

Однако существует возможность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".