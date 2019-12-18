Три госкомпании заплатят в бюджет 90% прибыли: стало известно, почему

Кабинет Министров обязал "Укрзалізницю", "Укргидроэнерго" и "Объединенную горно-химическую компанию" за 2018 год заплатить в бюджет 90% прибыли вместо 30%.

Документ также утверждает базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятий с госдолей на уровне 90% вместо 50%, сообщает "Экономическая правда".

Исключение по выплате дивидендов в виде 30% от объема чистой прибыли правительство оставило только для "Ощадбанка".

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале 2019 года "Укрзалізниця" увеличила оплату за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров более чем в шесть раз (с 32 до 200 гривен за человека) с целью уменьшения убыточности пассажирских поездов.

Представители железнодорожного оператора подчеркивают, что в 2017 году по сравнению с 1991 годом тарифы на пассажирские перевозки увеличились в 35 раз. При этом цены на дизельное топливо выросли более чем в 72 раза, рельсы – 139 раз, электроэнергия – 62 раза.

На повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

В феврале 2019 года "Укрзализныця" заявила, что в 2019 году на 25% поднимет стоимость билетов на поезда, но чтобы сделать перевозки безубыточными цены должны вырасти более чем вдвое.

"Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта. Таким образом, за год повышение составит 22%.

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