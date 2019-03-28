Три фактора: почему подорожал доллар в Украине

В Украине в ближайшие дни ситуацию на межбанковском валютном рынке будут определять четыре ключевых фактора, и три из них играют на подорожание доллара.

В частности, запланированы выплаты Государственной казначейской службы в рамках возмещений налога на добавленную стоимость, сообщает UBR.

Бизнес уже получил около 1,2 млрд гривен и в ближайшие два дня ждет еще порядка 5-6 млрд гривен. Потому не будет активно продавать валютную выручку.

При этом компании продолжат придерживать продажу валютной выручки перед президентскими выборами 31 марта с оглядкой на политические риски.

Также ожидается, что спрос на доллар будет активно расти в последние дни марта. Компаниям нужно закрывать платежи по контрактам.

В то же время предприятия, не получившие возмещение НДС, смогут незначительно нарастить валютные продажи под выплату зарплат персоналу и закрытие внутренних платежей.

"Соотношение спроса и предложения валюты продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов", – резюмировал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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