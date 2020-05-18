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18 мая • обновлено в 18:27
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Три авиакомпании сообщили о планах возобновить рейсы в Украину

3.1т
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Авиакомпании Czech Airlines, Swiss и Lufthansa официально подтвердили, что с июня планируют возобновить рейсы в Украину.

Однако, это пока предварительные планы, так как последнее слово будет за правительством Украины, говорится в сообщении Avianews. Оно до сих пор не назвало дату, когда разрешит международные полеты.

Полеты за границу

Полеты за границу

vsenovosti.in.ua

В частности, Czech Airlines с 3 июня планирует возобновить ежедневные полеты по маршруту Прага-Киев. С 4 июня в системе бронирования открыты продажи на рейсы по маршруту Прага-Одесса – по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил о начале полетов в Украине с 1 июня по маршруту Франкфурт-Киев. Продажа открыта на рейсы в июне по понедельникам, средам и пятницам.

Компания Swiss собирается запустить рейсы с 25 июня по маршруту Цюрих-Киев с частотой один раз в неделю по воскресеньям в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Авиаперелеты
Место
Украина
Тег
карантин
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Экономика Рынки и компании

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