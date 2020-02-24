В "Слуге народа" высказались против повышения зарплат в Украине

Глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в Украине нельзя слишком резко поднимать размер минимальной зарплаты.

По ее словам, это вынудит работодателей экономить – вплоть до увольнений сотрудников. Об этом Третьякова сказала в интервью "Зеркалу недели" в ответ на ремарку, что экс-министр социальной политики Андрей Рева уже неоднократно публично пожалел, что в свое время Кабмин поднял планку минимальной зарплаты только до 4700 грн, и не дотянул до шести тысяч гривен.

"Это административное давление. Экономика на такие воздействия будет жестко отвечать. Как только вы начнете поднимать минимальную зарплату на порядок быстрее инфляции, без учета реального роста ВВП, работодатель начнет уменьшать предложение рабочих мест", – сказала Третьякова.

По ее словам, рост зарплат будет происходить другим путем: по причине дефицита специалистов, который образовался из-за миграции украинцев за границу.

Зарплаты в Украине

"В Украине миграция и люди уезжают. А увеличение количества рабочих мест при низком предложении рабочей силы приводит к увеличению заработной платы. Это закон спроса и предложения на рынке труда. Если мы увеличиваем рабочие места, а людей, которые предлагают свою рабочую силу, мало, то работодатели начинают конкурировать. И для того чтобы выиграть это соревнование, они либо поднимают зарплаты, либо качественно улучшают социальный пакет", – объяснила Третьякова.

По ее мнению, сейчас благоприятный период, когда правительство должно помогать работодателям создавать рабочие места, тем самым стимулируя бороться с помощью повышения зарплат за сотрудников.

"Сегодня очень благодатный период, для того чтобы помочь работодателю создать рабочие места, создать давление за счет миграции и путем опосредованного влияния в рамках дерегуляции, а не регуляции минимальной заработной платы посмотреть, как будет работать уже рыночная экономика. А не социалистическо-административная", – сказала Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин планирует за ближайшие пять лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах и поднять зарплаты до городских показателей.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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