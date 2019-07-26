В Италии сорвались сотни авиарейсов из-за забастовки: что требуют

В Италии в пятницу, 26 июля, проходит забастовка работников авиационного транспорта, которые требуют повышения зарплат. Из-за этого отменены или отложены сотни рейсов.

Как сообщает газета La Repubblica, акция началась в 10 утра и продлится до 14 часов по местному времени. В проесте, организованном профсоюзами Filt Cgil, Fit Cisl и Uiltrasporti, принимают участие пилоты, бортпроводники и сотрудники наземных служб всех авиакомпаний, ведущих деятельность в Италии, а также компаний, которые управляют аэропортами.

Протестующие требуют пересмотреть некоторые нормы, касающиеся, в частности, зарплат.

"Крупнейшая авиакомпания Италии Alitalia подготовилась к забастовке и заранее отменила 113 рейсов, запланированных на пятницу. После протеста авиакомпания выделит на внутренние и международные рейсы более вместительные самолеты, чтобы 60% пассажиров смогли улететь в тот же день", - сообщает издание.

Авиакомпания Ryanair не стала отменять рейсы, однако попросила пассажиров прибывать в аэропорт за три часа до вылета.

Как сообщает украинский ресурс Avianews, авиакомпания Ernest Airlines из-за забастовки отменила два оборотных рейса в Украину, запланированных на 26 июля, и перенесла выполнение еще одного на более позднее .

"Из-за забастовки отменены рейсы EG 275 Неаполь-Киев, EG 276 Киев-Неаполь, EG 278 Львов-Неаполь и EG 277 Неаполь-Львов. Также на несколько часов перенесено выполнение рейса EG 223 Бергамо-Львов. Рейсы в Италию выполняют также украинские авиакомпании МАУ, SkyUp и итальянская Alitalia, однако ни один из этих авиаперевозчиков не объявил об изменении графика рейсов между Украиной и Италией", - сказано в материале.

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Alitalia отменила больше сотни рейсов Alitalia

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 15 января, в восьми крупнейших аэропортах Германии прошли так называемые предупредительные забастовки работников служб безопасности: к ним присоединятся сотрудники портов Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена.

Также в Берлине в пятницу, 15 февраля, устроили массовую забастовку работники общественного транспорта. Ситуация создала проблемы для сотен тысяч жителей столицы Германии.

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