Без России: Украина обзавелась мощным газовым союзником

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года. Это создает новый маршрут импорта и увеличивает независимость Украины от поставок из РФ.

Об этом в среду, 18 декабря, сообщили на сайте "Оператор ГТС Украины". "У всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо новым маршрутом поставок – из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову", – объяснили в компании.

С 1 января в межгосударственной точке "Исакча-Орловка" будет доступна мощность по маршруту Украина – Румыния в размере 17,8 млн кубометров в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн кубометров в сутки.

Схема нового маршрута "Оператор ГТС Украины"

"Это позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", – сказал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Первые аукционы по бронированию мощностей газопровода должны пройти в ближайшее время.

Украина договорилась с Румынией

На подписание договора отреагировал и глава НАК "Нафтогаз-України" Андрей Коболев. Он отметил, что таким образом происходит интеграция Украины в газовый рынок ЕС.

"Вчера (17 декабря. - Ред.) был разблокирован доступ к трансбалканскому газовому коридору, соединенные ГТС Украины и Румынии, было заключено межоператорское соглашение. Переговоры по interconnection agreement продолжались более трех лет с участием Болгарии, Греции и Молдовы. Теперь все поставщики смогут свободно транспортировать газ по новому маршруту – из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову", – говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Кобоев отметил, что также сохранена возможность транспортировать газ из Украины в Румынию. Таким образом это откроет доступ европейским поставщикам на румынский рынок и создаст дополнительные возможности заработка для нового оператора ГТС.

"Мощность по маршруту Украина – Румыния составит до 18 млн куб. м в сутки, а в обратном направлении – к 16 млн куб. м. Первые аукционы на бронирование мощностей на точке "Исакча1-Орловка1" состоятся уже в ближайшие дни. Теперь мы сможем работать по общим правилам с южноевропейским регионом, а потребители Молдовы получат дополнительные возможности газоснабжения даже при отсутствии транзитного контракта с Россией", – заключил глава НАК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае начала "газовой войны" со стороны России и прекращения транзита некоторые украинские города могут быть отключены от газа.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram