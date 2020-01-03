Транзит упал в пять раз: Украина отчиталась о первых сутках работы по новому контракту

За первые сутки после подписания контракта с Россией о транзите Украина поставила в европейские страны 49,3 млн кубометров газа. Это в пять раз меньше, чем в среднем перекачивали в декабре.

Об этом со ссылкой на данные компании "Оператор ГТС Украины" сообщил "Интерфакс-Украина". "Транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 (261 млн куб. м), или 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м)", – сообщило агентство.

В компании "Оператор ГТС Украины" сообщили, что каждые сутки теперь перекачивают в Европу 35-45 млн кубометров газа. При этом Россия рассчитывается за услуги по выгодному для Украины европейскому принципу "качай или плати", то есть, независимо от того, поставляла она газ в Европу или нет.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ газопроводом Союз в направлении "Запад-Восток". Итак, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", – отметили в компании.

Транзит газа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

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