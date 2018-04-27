Газовая война с Россией: у Украины нашелся новый союзник в ЕС

Украина в условиях "газового конфликта" с Россией нуждается в европейском союзнике, который мог бы вместо нее договариваться с "Газпромом" по транзиту газа. Таким союзником для Украины может стать Италия.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев.

Комментируя возможность налаживания сотрудничества между "Нафтогазом" и "Газпромом", Рябцев заявил: "Учитывая тот уровень взаимоотношений, который сейчас между руководством "Нафтогаза" и "Газпрома", это очень проблематично. Недавно заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев сказал, что "скорее Солнце поменяется местами с Луной, чем мы подпишем контракт с "Нафтогазом".

"Всегда говорил, что если Украина хочет сохранить определенные объемы транзита газа, то нужен европейский партнер, который смог бы договариваться с Москвой вместо нас", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в сотрудничестве с Украиной заинтересован ряд компаний из Европы.

"Насколько известно, сейчас есть заявки от 10 европейских операторов. Это разные компании по объемам и возможностям влияния на "Газпром", но, на мой взгляд, самые интересные предложения поступают от итальянских компаний", - рассказал Рябцев.

"После того, как это предложение в Украине было озвучено, представители итальянской компании поехали в Москву на встречу с руководством "Газпрома" и кремлевской верхушкой. Думаю, что им тут что-то пообещали, они поехали в Москву уточнить, будут ли реализованы эти обещания", - предположил эксперт.

По мнению Рябцева, итальянцы – "самая привлекательная пара для "Нафтогаза".

"Через Украину идет самый короткий маршрут российского газа на юг Европы. Поэтому в первую очередь южноевропейские страны заинтересованы в сохранении объемов транзита на уровне хотя бы 40 млрд кубометров в год. Это позволит им не зависеть от своих австрийских и немецких друзей, которые будут распоряжаться всем газом, поступающим с северного направления", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", российский "Газпром" не договорился с НАК "Нафтогаз Украины" и направил документы о расторжении контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмский арбитраж.

Официально поставки газа из России приостановили еще в ноябре 2015 года. В то же время российская компания пообещала обсудить условия нового договора, если Украина "докажет его экономическую привлекательность".