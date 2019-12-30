"Сидели до глубокой ночи": Витренко рассказал, как договорились о подписании транзита с Россией

Новое соглашение Украины и России по транзиту газа впервые в истории строится на европейских правилах по принципу "качай или плати".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он уточнил, что подписал документы в Вене в 14:30 30 декабря, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером в Санкт-Петербурге.

"Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно", – рассказал Витренко.

Иллюстрация 24tv.ua

Условия контракта он назвал неординарными. К примеру, дополнительные объемы газа сверх предусмотренных контрактом на транзит российский "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу.

"Гарантированные объемы – это минимум, а не максимум, который мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", – написал Витренко.

Кроме того, это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати", а не по выгодному для РФ "бери или плати".

Директор "Нафтогаза" добавил, что работа сторон по правилам, которые сложились еще в советское время, блокировала транзит для использования только "Газпромом", а также не позволяла Украине полностью интегрироваться в европейский рынок.

"Теперь это в прошлом. Новые правила – это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучше конкуренция на рынке, дополнительные доходы. Важность этого перехода мы еще должны осознать", – написал Витренко.

"Кроме контракта на транзит газа, мы еще подписали соглашение об урегулировании. Согласно этому соглашению "Газпром" полностью прекращает обжалования решений Стокгольмского арбитража", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

О том, что стороны подписали договор о транзите газа сроком на пять лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее заместитель министра юстиции Иван Лещина заявил, что РФ и Украина подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

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