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Транзит газа: в НБУ предупредили о новых подлостях от России

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У России нет иного выхода, как продлить контракт о транзите газа через Украину еще хотя бы на 1,5-2 года.

Причина – в газопроводе "Северный поток - 2", который на полную мощность сможет выйти только через 1-1,5 года после запуска. А это событие отложено на август 2020 года. Об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин написал на Facebook.

По мнению чиновника, в долгосрочном договоре Россия не заинтересована. И чтобы его не подписывать, будет всячески давить на Украину.

"Россия будет давить на Украину, чтобы принудить к заключению краткосрочного транзитного договора. В этом ключе – и раздача паспортов жителям Донбасса, и ограничения на поставку различных видов топлива. Вполне возможно и военное обострение на Донбассе", – прогнозирует Данилишин.

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По словам главы совета НБУ, пока "Северный поток - 2" не запустится в полную силу, Украина будет "прогонять" через свою территорию около 50-65 млрд кубометров газа в год. Это время нам нужно использовать, чтобы найти замену нескольким миллиардам долларов, которые мы получали от транзита.

При этом чиновник отмечает, что совсем без Украины Россия обойтись не сможет.

"Без транзита в 10-15 млрд. куб России не обойтись, потому что для стабильных поставок газа в Европу необходимо привлечение украинских подземных хранилищ газа", – сказал Данилишин.

Транзит газа через Украину будет длиться еще 1,5-2 года

Транзит газа через Украину будет длиться еще 1,5-2 года

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" может на некоторое время полностью прекратить транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Евросоюз прекращением поставок.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт нефтегазового рынка Геннадий Кобаль, комментируя переговоры о продолжении транзита газа через Украину после 2019 года.

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Тема
Рынок газа
Персона
Богдан Данилишин
Место
Украина
Теги
транзит газа Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Да, долгосрочного контракта на 10 лет, как хочет Украина - не будет. Будут краткосрочные контракты на период ввода в строй СП-2. А потом... Потом постройка СП-3. Транзита больше не будет, лавочка закрывается.
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