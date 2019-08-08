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Транзит газа: в Германии неожиданно подыграли Путину

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Немецкий бизнес считает санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2" угрозой для всей Европы.

Об этом со ссылкой на статью в Die Welt сообщают "Известия". Издание приводит мнение главы восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеля, который считает, что ограничения проекта сделают европейскую энергетику зависимой от США.

Также по его мнению, антироссийские санкции навредят дружественным к Америке странам: Германии, Франции, Италии, Нидерландам, Австрии и Швейцарии. Это может привести к расколу между ЕС и США.

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"Европе необходимы все варианты получения газа, в том числе трубопроводные мощности "Северного потока – 2", транзит газа через Украину и возможность импорта сжиженного природного газа. Это поможет Германии скорее реализовать планы по отказу от угля", – считает эксперт.

Также Бюхель говорит, что если США наложат на газопровод новые санкции, они могут осложнить и переговоры по транзиту газа через Украину. Они пройдут в сентябре между Евросоюзом, Украиной и Россией.

Северный поток-2

Северный поток-2

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Дания, которая сперва отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

  • Также влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

  • Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

  • "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Теги
санкции Россия газопровод Северный поток - 2
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда уже, наконец, до вас дойдёт, земляки, что немцы не "подыгрывают" Путину, Трампу, Си Цзинь Пину, Ким Чен Ыну или чёрту лысому, а просто действуют в интересах собственной страны и собственного народа? Понимаю, что вам сложно себе представить подобное, но так бывает. :)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Неожиданно))))))))) б...ть, что у вас в головах творится?
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