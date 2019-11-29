Транзит газа: Украина и Россия сделали шаг к примирению

Украина и Россия начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в "Нафтогазе". Там рассказали, о чем говорили в четверг, 28 ноября, с российским министром энергетики в Вене.
"Мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", – сказали в "Нафтогазе".
Переговоры по газу
Там добавили, что трехстороннюю встречу, запланированную на пятницу, 29 ноября, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.
"Мы настаиваем на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, внедрила Украина", – сказали в компании.
Там отметили, что не ждут, что Россия быстро сдастся, а потому предполагают, что ее тактика с приближением даты подписания нового контракта может поменяться еще несколько раз.
"На той стороне – очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", – заявили в "Нафтогазе".
Также исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Россия обсуждает возможность вернуть Украине $3 млрд долга, определенного арбитражем, в газовом эквиваленте. Он отметил, что в некоторых странах ЕС из-за политической ситуации не удастся взыскать долг с России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!