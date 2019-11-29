Транзит газа: Украина и Россия сделали шаг к примирению

Украина и Россия начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в "Нафтогазе". Там рассказали, о чем говорили в четверг, 28 ноября, с российским министром энергетики в Вене.

"Мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", – сказали в "Нафтогазе".

Переговоры по газу

Там добавили, что трехстороннюю встречу, запланированную на пятницу, 29 ноября, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

"Мы настаиваем на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, внедрила Украина", – сказали в компании.

Там отметили, что не ждут, что Россия быстро сдастся, а потому предполагают, что ее тактика с приближением даты подписания нового контракта может поменяться еще несколько раз.

"На той стороне – очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", – заявили в "Нафтогазе".

Также исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Россия обсуждает возможность вернуть Украине $3 млрд долга, определенного арбитражем, в газовом эквиваленте. Он отметил, что в некоторых странах ЕС из-за политической ситуации не удастся взыскать долг с России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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