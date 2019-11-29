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30 ноября • обновлено в 11:20
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/ Рынки и компании

Транзит газа: Украина и Россия сделали шаг к примирению

22.9т
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Украина и Россия начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в "Нафтогазе". Там рассказали, о чем говорили в четверг, 28 ноября, с российским министром энергетики в Вене.

"Мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", – сказали в "Нафтогазе".

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Переговоры по газу

Переговоры по газу

Там добавили, что трехстороннюю встречу, запланированную на пятницу, 29 ноября, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

"Мы настаиваем на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, внедрила Украина", – сказали в компании.

Там отметили, что не ждут, что Россия быстро сдастся, а потому предполагают, что ее тактика с приближением даты подписания нового контракта может поменяться еще несколько раз.

"На той стороне – очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", – заявили в "Нафтогазе".

Также исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Россия обсуждает возможность вернуть Украине $3 млрд долга, определенного арбитражем, в газовом эквиваленте. Он отметил, что в некоторых странах ЕС из-за политической ситуации не удастся взыскать долг с России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
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васильевич василий
васильевич василий
Не хочу с Хо Х лами мириться
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Куни Чан
Куни Чан
Редактура от бога
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
вопрос диванным воинам.газпром не подписывает договор а берет в аренду мощностя гтс Украины скажем на 3 месяца выполняет поставки в ес. а дальше стоп. труба есть своя.ваши действия?
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Николаев Олег, построим ещё труб, технологии отличные. Кормить лютых врагов и одновременно зависеть от их настроения - это не то, что нужно.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Невскиий Александр, не получится. Не знаю какую сторону дивана ты хотел услышать, но отвечу из Москвы. Идёт вбывание газовых месторождений Европы. Дания, Голландия, - эти уже инвалиды и стали сами закупать. Норвегия уменьшает. Британия давно стала закупать. Ливия нестабильна, она поставляла много. Алжир пока ничего, но до первого скачка. Поэтому только Газпром и США. Договорняк же. Сегодня на 200 млрд российского газа в год приходится 2 американского. 1 к 100. Со временем станет 1 к 20 или 1 к 15. Но всё равно, только Россия может решить этот вопрос. В Сирии США и Россия совместными действиями лишили Европу газа и из Ирана, и из Катара. Одним мешал ИГ, вторым мешал Асад. Цель достигнута, этот газ трубой не пойдёт. Доволен Путин и США. Поэтому труба Украины будет нужна всегда. Просто скоро объёмы из России удвоятся.
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