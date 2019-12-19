"Приблизили подписание контракта": Украина и Россия провели переговоры по газу в Берлине

В столице Германии Берлине в четверг, 19 декабря, состоялись переговоры Украины и России по транзиту газа.

Сторонами выступили российский "Газпром" и новый "Оператор ГТС Украины" ("ОГТСУ" будет руководить газотранспортной системой с 1 января 2020 года).

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в результате заявил о "достижении принципиального соглашения по газу по всем элементам", пишет "РИА Новости". Он добавил, что соглашение будет доработано 20 декабря.

Переговоры по газу с РФ Коллаж

Указывается, что встреча длилась более шести часов. Консультации провели, в частности, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Оржель после окончания переговоров заявил, что стороны наработали протокол, который "приближает подписание контракта".

Напомним, накануне нового этапа переговоров председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что вероятность заключения контракта на транзит с "Газпромом" с 1 января 2020-го крайне низкая. При этом в Европейской комиссии, которая выступала третьей стороной на встрече, надеялись на прорыв.

Встреча Оржеля и Альтмайера в Берлине 19 декабря menr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

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