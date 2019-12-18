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18 декабря • обновлено в 20:20
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/ Рынки и компании

"Вероятность контракта близка к нулю": Украина и Россия назначили новые переговоры по газу

2.2т
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Трехсторонние переговоры с российским "Газпром" и новым "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ будет руководить газотранспортной системой с 1 января 2020 года) пройдут 19 декабря в Берлине.

Российская сторона подтвердила свое участие во встрече, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Следующий этап переговоров анонсировал и генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон. Видео пресс-конференции, состоявшейся в среду, 18 декабря, опубликовано на Facebook-странице НАК "Нафтогаз" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Макогон уточнил, что представители Украины и РФ должны обсудить возможность подписания межоператорской сделки и продолжение транзита на новый год.

Гендиректор ОГТСУ также заявил, отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".

Переговоры Украины и РФ по газу

Переговоры Украины и РФ по газу

Коллаж

В то же время председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев признал, что вероятность заключения контракта на транзит с "Газпромом" с 1 января 2020-го крайне низкая.

"Можно говорить, что вероятность заключения транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она приближается к нулю", – сказал он.

Дискуссия по этому поводу, как добавил Коболев, может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Отметим, по словам Макогона, объем газа в подземных хранилищах газа Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд куб. метров.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае начала "газовой войны" со стороны России и прекращения транзита некоторые украинские города могут быть отключены от газа.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
газ транзит газа Газпром НАК "Нафтогаз" ГТС видео
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Дудко Олег
Дудко Олег
Россия не хочет поставлять свой газ в Европу через Украину. Значит прекращение транзита это вопрос времени. Сегодня или завтра уже не принципиально.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Вероятность контракта близка к нулю"....это хорошая новость.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Федоров Федор, Нет, Газпром подпишет! Германия, просила идя против Оккупанта. Рашка будет прокачивать минимальный объём, через ГТС Украины.
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Fishich Maria
Fishich Maria
"...некоторые украинские города могут быть отключены от газа..." - так мовний "реверс" не досягає?????????
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Fishich Maria
Fishich Maria
Goncharov Costa, Прощавай, Росія це вже остаточно
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Fishich Maria, Не сейте панику, пани. Газа у нас дост аточно...в газоскопищах. Да, и газ агрессора, если, что мы....обсудим. Главное, чтоб руский газ транзитировался.
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