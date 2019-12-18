"Вероятность контракта близка к нулю": Украина и Россия назначили новые переговоры по газу

Трехсторонние переговоры с российским "Газпром" и новым "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ будет руководить газотранспортной системой с 1 января 2020 года) пройдут 19 декабря в Берлине.

Российская сторона подтвердила свое участие во встрече, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Следующий этап переговоров анонсировал и генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон. Видео пресс-конференции, состоявшейся в среду, 18 декабря, опубликовано на Facebook-странице НАК "Нафтогаз" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Макогон уточнил, что представители Украины и РФ должны обсудить возможность подписания межоператорской сделки и продолжение транзита на новый год.

Гендиректор ОГТСУ также заявил, отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".

Переговоры Украины и РФ по газу Коллаж

В то же время председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев признал, что вероятность заключения контракта на транзит с "Газпромом" с 1 января 2020-го крайне низкая.

"Можно говорить, что вероятность заключения транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она приближается к нулю", – сказал он.

Дискуссия по этому поводу, как добавил Коболев, может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Отметим, по словам Макогона, объем газа в подземных хранилищах газа Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд куб. метров.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае начала "газовой войны" со стороны России и прекращения транзита некоторые украинские города могут быть отключены от газа.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

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