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4 декабря • обновлено в 23:32
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Транзит газа: "Нафтогаз" ответил на претензии России по "завышенному" тарифу

2.7т
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко посоветовал России, которая считает тариф на транзит газа завышенным, обратиться к украинскому регулятору с просьбой о его снижении.

Свои условия Витренко озвучил в среду, 4 декабря, на странице в Facebook. Он подчеркнул, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа.

"По этой методологии он должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора", – пояснил Витренко.

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"Нафтогаз" ответил на претензии России по тарифу на транзит газа

"Нафтогаз" ответил на претензии России по тарифу на транзит газа

По его словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпромом" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным.

"Мало того, российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", – добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины по транзиту газа.

Перед этим Украина выдвинула ультиматум – она рассмотрит предложение России о новых условиях на транзит газа только после того, как поднимут вопрос о компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
транзит газа газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Комментарии
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А еще кaцaпы могут обратиться в лигу зашиты сексуальных меньшинств. Их там поймут
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
Бабаев Бабай, Купишь?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Levitsky Valery, А еще ты можешь заткнуть ипач,и попробовать с побратимами напердеть в трубу пацреотического ххаазу.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
С какого перепугу???Россия просто уйдет с украинского траңзита.Украинский транзитт нужен Украине.Пусть она репу чешет
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
Цимельман Филя, По той цене, что предлагают хитрожопые братья наверное накладно, так что пусть платят, иначе не нужен.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы." Он имеет в виду и заработную плату, и премии всех руководителей Нафтогазу! А Газпром теперь отказывается!
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3
1

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