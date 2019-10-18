Транзит газа: Молдова неожиданно поставила подножку Украине

Молодова договорилась о продлении контракта на поставку российского газа, а также возможности его транспортировки в обход Украины.

Об успехах в переговорах с "Газпромом" сообщил президент республики Игорь Додон в пятницу, 18 октября, в Facebook.

"Я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа. ... Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами", – написал Додон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Газпроме" потребовали от Украины и ЕС урегулировать все судебные споры до момента заключения нового контракта на поставку газа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!