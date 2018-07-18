Транзит газа: эксперт пояснил, почему Украина не ведется на шантаж России

Украина не ведется больше на шантаж России по транзиту газа, чему свидетельствует реакция НАК "Нафтогаз" и руководства страны.

Такое мнение выразил председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, пояснив, почему это произошло. Об это говорится в его блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Тот период, когда "Газпром" мог шантажировать, и на это велись, прошел. Те времена прошли. То есть сейчас мы не получаем газ из России. Мы не проплачиваем российским компаниям за газ, который используем. Да, там есть российский газ, который мы потребляем, но он куплен не в России, а в других источниках", – отметил он.

По словам Боровика, объем газа, который транспортируется через газотранспортную систему Украины, оптимизирован для того объема, который Россия не может поставлять через другие пути для выполнения своих контрактов.

"Шантажировать уменьшением прокачки "Газпром" не может, потому что как же зарабатывать деньги и выполнять контракты с европейскими потребителями? И это серьезный подход для России. Что делать, возить самолетами? Поэтому поле шантажа уменьшилось. Конечно, оно теперь включает в себя больше аспект. Это аспект расширения возможностей транспортировки через другие пути, которые будут строить Россия, то есть через "Северный поток-2". Вот в чем теперь может заключаться и заключается шантаж", – пояснил он.

Боровик заявил, что российские чиновники намекают на решение проблемы задолженности фактического штрафа "Газпрома" перед Украиной во внесудебном порядке.

"Но на это уже не ведется ни НАК "Нафтогаз Украины", ни руководство Украины. Об этом высказался и министр иностранных дел, господин Климкин, по итогам переговоров", – резюмировал Боровик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников рассказал, в чем подвод слов президента РФ Владимира Путина касательно контракта по транзиту газа через Украину.