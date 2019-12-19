Переговоры с Россией по транзиту газа: определена дата и место новой встречи

Новый этап переговоров Украины и РФ по газу должен состояться в столице Беларуси Минске в пятницу, 20 декабря.
Об этом 19 декабря сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя российского "Газпрома".
"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" – [глава компании Алексей] Миллер", – сказал собеседник.
Отметим, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также говорил, что финальное соглашение сторон должно быть доработано в пятницу.
Напомним, по итогам многочасовых переговоров в Берлине 19 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что стороны отработали окончательный протокол решения, который должен приблизить к подписанию финальных договоров.
Переговоры по газу
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".
Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.
В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.
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