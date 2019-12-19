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20 декабря • обновлено в 01:19
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Переговоры с Россией по транзиту газа: определена дата и место новой встречи

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Новый этап переговоров Украины и РФ по газу должен состояться в столице Беларуси Минске в пятницу, 20 декабря.

Об этом 19 декабря сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя российского "Газпрома".

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" – [глава компании Алексей] Миллер", – сказал собеседник.

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Отметим, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также говорил, что финальное соглашение сторон должно быть доработано в пятницу.

Напомним, по итогам многочасовых переговоров в Берлине 19 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что стороны отработали окончательный протокол решения, который должен приблизить к подписанию финальных договоров.

Переговоры по газу

Переговоры по газу

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

  • В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Место
Беларусь Минск
Теги
газ Газпром транзит газа НАК "Нафтогаз" ГТС
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Petrov Valery
Petrov Valery
А зачем Миллep хочет зaключить ещё один догoвoр? Который даст возможность укpaинцам сочинить ещё пapу деcятков сyдебных иcков? Пyтин заcтавляет?
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