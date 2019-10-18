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18 октября • обновлено в 13:16
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Транзит газа через Украину: Россия выдвинула свои условия для нового контракта

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В "Газпроме" потребовали от Украины и ЕС урегулировать все судебные споры до момента заключения нового контракта на поставку газа.

Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает "Интерфакс - Украина".

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", – сказал Миллер. Он добавил, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, – это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Говоря о судебных спорах, глава "Газпрома" отметил решение Стокгольмского суда, который, по его мнению, внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины.

Он также упомянул те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома".

"Абсолютно надуманная история – по одной простой причине, что "Газпром" не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины. Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", – заявил Миллер

Также в "Газпроме" считают, что продление контракта будет единственным путем, если Киев до 1 января не создаст независимого оператора ГТС.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (имплементации Украиной европейского законодательства - Ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если в Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", – сказал Миллер.

Глава "Газпрома" отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной.

"Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы", – сказал Миллер.

Транзит газа через Украину: Россия выдвинула свои условия для нового контракта

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Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Алексей Миллер Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
транзит газа Газпром
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Первую нитку Турецкого потока начали заполнять ХАЗЗОМ.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
И еще пусть $3 млрд. пусть вернут ...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Григорьев Григорий, та щас)))))))нам пох можете не давать газ Европе))))для населения у нас свой онинизкокодорицный и не годиться для производст его и используют только для ЖКХ Так что населению пох)))))можете не давать Европе газ людям пофиг а олигархи пусть сами контракты заключают для своих заводов))))
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А как же война Украины с Россией ?????? Это зрада или перемога ????
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