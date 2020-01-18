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18 января • обновлено в 10:26
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Трампу мешает еще один генерал Ирана? США приняли жесткие меры

2.3т
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Госдеп США ввел индивидуальные визовые санкции против иранского генерала Гассана Шахварпура.

Его обвинили в грубых нарушениях прав человека и жестких разгонах протестов в городе Махшехр, когда люди выступили против резкого повышения цен на топливо, сообщил "Укрінформ".

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"Генерал Шахварпур допустил грубые нарушения прав человека против людей, вышедших на протесты в городе Махшехр. В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе", – заявил спецпредставитель США по Ирану Браян Гук.

Таким образом, иранский генерал стал первым официальным должностным лицом режима в стране, против которого были введены санкции Госдепартамента США.

Санкции против Ирана​​​​

Санкции против Ирана​​​​

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Конфликт США и Ирана Снятие санкций с Ирана
Место
США
Теги
санкции Госдеп США
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