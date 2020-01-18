Трампу мешает еще один генерал Ирана? США приняли жесткие меры

Госдеп США ввел индивидуальные визовые санкции против иранского генерала Гассана Шахварпура.
Его обвинили в грубых нарушениях прав человека и жестких разгонах протестов в городе Махшехр, когда люди выступили против резкого повышения цен на топливо, сообщил "Укрінформ".
"Генерал Шахварпур допустил грубые нарушения прав человека против людей, вышедших на протесты в городе Махшехр. В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе", – заявил спецпредставитель США по Ирану Браян Гук.
Таким образом, иранский генерал стал первым официальным должностным лицом режима в стране, против которого были введены санкции Госдепартамента США.
Санкции против Ирана
Как сообщал OBOZREVATEL:
Иранский генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
В ответ Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет 8 января. Однако это было не первое нападение на американские объекты в Ираке.
При этом спустя несколько часов в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.
Уже 10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.
17 января во время ракетных ударов Ирана по военной базе США в Ираке 8 января 11 американских военнослужащих получили контузии.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.