Трампу мешает еще один генерал Ирана? США приняли жесткие меры

Госдеп США ввел индивидуальные визовые санкции против иранского генерала Гассана Шахварпура.

Его обвинили в грубых нарушениях прав человека и жестких разгонах протестов в городе Махшехр, когда люди выступили против резкого повышения цен на топливо, сообщил "Укрінформ".

"Генерал Шахварпур допустил грубые нарушения прав человека против людей, вышедших на протесты в городе Махшехр. В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе", – заявил спецпредставитель США по Ирану Браян Гук.

Таким образом, иранский генерал стал первым официальным должностным лицом режима в стране, против которого были введены санкции Госдепартамента США.

Санкции против Ирана​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

Уже 10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.

17 января во время ракетных ударов Ирана по военной базе США в Ираке 8 января 11 американских военнослужащих получили контузии.

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