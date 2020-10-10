Трамп рассказал о реакции Меркель на его обвинения из-за "Северного потока-2"
Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркела, когда он раскритиковал ее за одобрение проекта газопровода "Северный поток 2", не стала с ним спорить, а вместо этого улыбалась.
"Она тогда лишь улыбнулась", – рассказал он в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, передает "Интерфакс".
"Тогда я ей сказал, что и не нужно ничего отвечать. Я не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации", –добавил Трамп. Говоря о Меркель, он назвал ее "умным человеком". Трамп напомнил, что он первым в США начал критиковать ФРГ за согласие на "Северный поток 2".
Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки помешать реализации этого проекта. В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.