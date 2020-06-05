Трамп пригрозил Китаю новыми ограничениями: как это может повлиять на мир

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов за два месяца разработать правила, которые усложнят работу на американских биржах компаниям из Китая.

Причиной стало то, что Китай запретил проводить аудит своих компаний, которые зарабатывают на американском рынке. А это, по мнению Белого Дома, создает для них более выгодные условия. Об этом говорится в публикации Reuters.

"Мы должны предпринять действия, чтобы покончить с китайской практикой игнорирования американских требований прозрачности, не оказывая при этом негативного влияния на американских инвесторов и финансовые рынки", – заявил Трамп.

Трамп ограничит Китай на биржах

Почему в США выступили против Китая

Первой шаг в этом направлении сделала американская биржа NASDAQ, которая в середине мая 2020 года ужесточила правила первичного размещения акций для компаний (так называемое IPO, когда компания выпускает акции и начинает торговать ими на бирже).

NASDAQ стала требовать от компаний прозрачной отчетности и отсутствия связей с инсайдерами (т.е. людьми, владеющими закрытой информацией, которая могла бы повлиять на результаты торгов).

Новые правила биржи касались всех участников, но в первую очередь были направлены против компаний из Китая, которых чаще всего обвиняли в злоупотреблениях. Практику NASDAQ власти США решили распространить на другие биржи.

В четверг, 4 июня, на сайте Белого Дома был опубликован меморандум, в котором описаны претензии к Китаю.

"Китайские компании получали выгоду от финансовых рынков США, привлеченный капитал помогал быстрому экономическому росту Китая. Пока Китай получал выгоду от американских рынков, китайское правительство препятствовало соблюдению компаниями мер защиты инвесторов, что требуется от всех компаний, размещающих акции на биржах США", – сказано в документе.

Как ссора США и Китая может повлиять на мир

По сути, слова Трампа означают введение новых санкций против Китая. Однако они могут повлиять на экономику всего мира.

Китайские компании, продавая свои акции на биржах США, получали деньги для своей экономики.

Эти деньги "разогревали" экономику с Китая, в том числе и промышленность, которая является одной из крупнейших в мире. В частности, Китай – 2-й после США потребитель нефти. Если потребление сырья Китаем уменьшится (или замедлится ее экономика), это повлияет на другие страны мира.

Продолжение торговой войны между США и Китаем пугает инвесторов, которые боятся вкладывать деньги в крупные проекты. А и-за паники среди торговцев на биржах могут падать цены на сырье, что лишает доходов его продавцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США вышли на тропу войны с Китаем из-за коронавируса: экономические санкции могут коснуться всех.

Министерство иностранных дел Китая предупредило о приближении "новой холодной войны" с США.