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Трамп предложил глобальную сделку России

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам, России и Китаю стоит договориться об уменьшении трат на вооружение.

"Россия, Китай и мы – производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно", – отметил Трамп на встрече с вице-премьером китайского госсовета Лю Хэ, передают "РИА Новости".

По его словам, Китай и Россия должны понимать, что такие траты не имеют смысла.

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"Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить (деньги на вооружение. – Ред.) и начать тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", – сообщил Трамп.

Президент США обратился к вице-премьеру Китая и предложил ему высказать свои мысли на тему того, что деньги можно использовать для других целей.

"Думаю, что это очень хорошая идея", – резюмировал Лю Хэ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты и Российская Федерация приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

До конца года документ утратит свою силу, и у стран будут развязаны руки в контексте разработки и испытания новых ракет, которые ранее были запрещены по обоюдному согласию. Существует опасность того, что мир снова ввяжется в новый этап гонки вооружений.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Трамп уже показал ценность договоров с америкой, они ничего не стоят. Но если думает сокращать военные бюджеты, то пуск сократит до российского уровня. будем равны, так сказать.
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Iv Georgi
Iv Georgi
Трамп сказал но до этого подписал военный бюджет более чем 700 млрд. долларов
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
У Тампа прогресує маразм? Була б людина здоровою, то знала б,що з лаптєстаном домовлятися не можна апріорі-обдурять.
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