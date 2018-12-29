Торговая война США и Китая: Трамп заявил о большом прогрессе

США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу торговой сделки.

Об этом рассказал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, такое соглашение будет включать в себя все вопросы, по которым сейчас у сторон наблюдаются разногласия.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Zing.vn

"У меня только что состоялся долгий и конструктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Сделка продвигается очень хорошо. Если она будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса", – отметил Трамп.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 грудня 2018 р.

Напомним, что с начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война. В частности, страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США вводили дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. А в ответ КНР наложила аналогичные меры на американские товары на сумму в 110 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря Трамп заявлял, что Китай согласен сократить и снять тарифы на американские авто.