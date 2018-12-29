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Торговая война США и Китая: Трамп заявил о большом прогрессе

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США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу торговой сделки.

Об этом рассказал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, такое соглашение будет включать в себя все вопросы, по которым сейчас у сторон наблюдаются разногласия.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Zing.vn

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"У меня только что состоялся долгий и конструктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Сделка продвигается очень хорошо. Если она будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса", – отметил Трамп.

Напомним, что с начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война. В частности, страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США вводили дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. А в ответ КНР наложила аналогичные меры на американские товары на сумму в 110 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря Трамп заявлял, что Китай согласен сократить и снять тарифы на американские авто.

Читайте все новости по теме "Торговые войны" на OBOZREVATEL.

Тема
Торговые войны
Персона
Си Цзиньпин
Место
США
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