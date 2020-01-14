Премии за победу над "Газпромом": Витренко пролил свет на суммы

Топ-менеджеры "Нафтогаза", которые добились от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, еще не получали премию за эту победу.

Согласно контракту, группе сотрудников должны заплатить около 1% от этой суммы. По примерным подсчетам это составляет около $29 млн или 700 млн грн. Однако уже сейчас выплата этого "бонуса" обросла слухами и мифами, заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"Раздаются довольно стандартные наборы манипулятивных месседжей, которые, к сожалению, очень легко приобретают популярность и вызывают резонанс. Ведь их авторы предпочитают спекулировать на бедности украинский, вместо того, чтобы работать над ее преодолением", – написал Витренко.

Витренко опубликовал список фейков вокруг этой премии и опроверг их.

Фейк №1. Витренко сказал, что он не является госчиновником, а работает по контракту в акционерном обществе, и цель его работы – приносить прибыль.

Фейк №2. Витренко не назначает сам себе премию. Это может делать только Правление "Нафтогаза" в соответствии с решением Наблюдательного совета. Витренко не входит ни туда, ни туда.

Фейк №3. Витренко заявил, что не просил и не лоббировал размер премии. "В моем кокнретном случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий. То есть не от каких-то независящих от меня факторов, и точно не от повышения цен на газ, как любят обманывать коррупционеры и псевдожурналисты", – написал Витренко.

Фейк №4. Премии не назначаются наперед. Когда раньше "Газпром" проиграл меньшую сумму, соответственно, меньшей должна была бы быть и премия. "Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании", – написал Витренко.

Исполнительный директор добавил, что в Украине любят сравнивать зарплаты топ-менеджеров госкомпаний с минимальной или средней зарплатой по стране. Но, по его мнению, народ Украины как владелец такого бизнеса заинтересован в его эффективности и прибыльности. А "Нафтогаз" зарабатывает такие суммы, которые прямо могут влиять на развитие Украины.

"Поэтому народ как владелец "Нафтогаза" заинтересован, чтобы топ-менеджеры эффективно руководили, а не искали способ заработать, получив "откат" за заведомо неэффективные решения или контракты... Делать настоящие реформы, работать с профессионалами и действительно внедрять эффективные решения действительно сложнее, чем имитировать реформы, брать на работу только лояльных подчиненных и разводить руками. Но только так можно повысить уровень жизни украинский и способствовать экономическому развитию государства", – подвел итог Витренко.

Премии в "Нафтогазе"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Украина рассчитывает, что в будущем сможет договориться с Россией о хранении ее газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

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