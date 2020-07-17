Тищенко и "смотрящего за Киевом" Комарницкого заподозрили в незаконной добыче песка

Народного депутата Николаая Тищенко, президента компании "Укрбуд" Сергей Кучера, а также бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом", заподозрили в незаконной добычей песка в Голосеевском районе Киева.

Вероятно, они делают это при поддержке замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Тации. Речь идет о земельном участке площадью 16,7951 га, расположенном по ул. Промышленной в Голосеевском районе, сообщил сайт Dubinsky.pro. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского горсовета.

В публикации утверждается, что через подконтрольную компанию "Мостобуд" они незаконно передали землю в аренду подрядчику, который под видом дноуглубительных работ осуществляет добычу и последующую реализацию песка. Несмотря на то, что суд обязал "Мостобуд" покинуть данную землю, они незаконно продали помещения еще одной компании, используя услуги черного нотариуса.

В материале сказано, что еще в декабре 2006 года "Мостобуд" получило в долгосрочную аренду земельный участок общей площадью 16,80 Га по ул. Промышленной в Голосеевском районе. Все было оформлено решением Киевсовета №458/515 "О передаче земельного участка компании "Мостобуд" для перенесения промышленной базы, подпадающей под застройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в столице.

На основании этого решения между Киевсоветом и "Мостобуд" 30 июля 2007 года был заключен договор аренды земельного участка на 50 лет (№79-6-00526).

Но спустя 8 лет между "Мостобуд" (субарендодатель) и "Промстройсервис 2005" (субарендатор) был заключен договор субаренды земельного участка: решение о госрегистрации прав и их обременений №27323798 от 21 декабря 2015 года (номер записи имущественного права 12653889). При этом договор субаренды не был согласован с Киевским городским советом. Как полагается по действующему законодательству: в порядке, определенном п. 13.1. договора аренды. То есть передача участка в субаренду оказалась незаконной.

3 января 2017 года ООО "Промстройсервис 2005" зарегистрировал декларацию о готовности к эксплуатации объекта, который относится к I-III категории сложности, в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева исполнительного органа КГГА (регистрационный номер СВ 143170032113).

На основании этого документа была принята в эксплуатацию промышленная база по ул. Промышленной 11/1 в Голосеевском районе Киева, общей площадью здания 155,0 кв.м., расположенная на части земельного участка по ул. Промышленной 11/1. Право собственности на промышленную базу также зарегистрировано за "Промстройсервис 2005" на основании решения (индексный номер: 33987866 от 22 февраля 2017 года).

С 2016 года на данном земельном участке начал вести работу фигурант уголовных дел о незаконной добыче песка — ООО "Мостобуд-Транс". Реальным подрядчиком, который занимался разработкой было "СОБІ". Суть работ очевидна: под видом дноуглубительных работ осуществить добычу и последующую реализацию песка.

20 декабря 2018 года из-за постоянного давления общественности и народных депутатов, Киевсоветом было принято решение №536/6587 "О расторжении договора аренды земельного участка на ул. Промышленной в Голосеевском районе от 02.08.2007 №79-6-00526 (с изменениями)". Речь о договоре, заключенном между Киевсоветом и "Мостобуд".

13 июня 2019 года Деснянский районный суд г. Киева, разрешил временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну по материалам досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по №4201710000000935 от 25 июля 2017 года по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Было вынесено подозрение генеральному директору "Мостобуд-Транс" Алексею Козловскому по факту незаконной добычи песка и растраты вверенного имущества в особо крупных размерах.

ПАО "Мостобуд" не согласился в решение КГГА (расторжение аренды), назвало его противоправным, и подало иск в Хозяйственный суд Киева, на основании чего было открыто дело (№910/2045/19). Параллельно "Мостобуд" обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением об обеспечении иска, которым попросило приостановить действие решения Киевсовета от 20.12.2018 №536/6587.

Какое-то время это работало: 6 февраля 2019 года суд удовлетворил заявление ОАО "Мостобуд", и действие решения Киевсовета временно приостановлено (фактическая деятельность на площадке "Мостобуд" была приостановлена до выборов 2019 года). Однако позднее, 5 мая 2020 года, решением Хозяйственного суда компании "Мостобуд" полностью отказали и договор аренды земли подлежал расторжению. Одновременно было прекращено право субаренды "Промстройсервис 2005" (согласно решению Киевсовета №536/6587).

Однако немного раньше, 17 марта 2020 года, частный нотариус Сергей Михайленко зарегистрировал (решение № 51666736) право на аренду земельного участка, площадью 16.7951 га по улице Промышленная (Голосеевский район) в пользу "КПС-ГРУПП".

Основания были приведены следующие:

постановление Хозяйственного суда города Киева (910/1285/19) от 06 февраля 2019 года;

договор аренды земельного участка, серия и номер: 232, выданный 30.07.2007, зарегистрированный Щербаковым В.З., частным нотариусом Киевского городского нотариального округа;

договор купли-продажи, серия и номер 480, выданный наперед – 19.03.2020 года, и зарегистрированный тем же нотариусом Михайленко.

19 марта 2020 года нотариус Сергей Михайленко на основании договора купли-продажи принял решение (№51700401) о регистрации права собственности "КПС-ГРУПП" на промышленную базу общей площадью 155,0 кв.м. по улице Промышленная, 11-Б.

Согласно указанному договору, "КСП-ГРУПП" приобрело недвижимое имущество у ООО "Промстройсервис 2005", и соответственно, не было арендатором земельного участка. В связи с наличием права аренды в "Мостобуд", договор купли-продажи от 19.03.2020 № 480, в соответствии с абз. 2 ч. 6 ст. 120 ЗК Украины, мог быть заключен только после выделения части земельного участка и присвоения части земельного участка отдельного кадастрового номера.

Более того, в момент принятия обжалуемого решения (№51666736, от 17.03.2020) "КСП-ГРУПП" не было собственником недвижимого имущества промышленной базы по ул. Промышленной 11/1. Ведь регистрация права собственности на имущество за "КСП-ГРУПП" состоялась только 19 марта 2020 года.

Таким образом, данный договор купли-продажи противоречит требованиям абз. 2 ч. 6 ст. 120 ЗК Украины. Что является однозначным основанием для отказа в госрегистрации "КПС-ГРУПП" права собственности на эту промышленную базу общей площадью 155,0 кв.м.

В материале сказано, что к фактическим бенефициарам "Мостобуд", присоединилась группа лиц, которая постоянно дерибанит Киев:

"смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий;

президент "Укрбуда" Сергей Кучер;

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Юрий Таций;

народный депутат Николай Тищенко.

"Объединила эту преступную группу лиц общая цель – строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Теперь незаконно добытый песок поставляется на бетонные заводы, откуда бетон идет на строительство моста и на другие связанные с ними объекты. Главный подрядчик – это скандально известное предприятие-прокладка ООО "Эко-буд-трейд". Выходит, что депутат Тищенко даже не брезгует развозить ворованный песок в рамках своей предвыборной компании на мэра столицы?", – задались вопросом авторы.

Авторы утверждают, что в качестве охраны и боевого подразделения нанята группировка Сергея Лещенко (Лешего). Ее люди не только охраняют незаконную точку на ул. Промышленной, но и не чураются дополнительного заработка в виде блокировки работы конкурирующих строительных компаний. Безусловно, такая деятельность не имела бы успех, без крышевания Лешего со стороны киевских чиновников и правоохранительных органов.

16 июня 2020 года Киевский совет направил жалобу на действия нотариуса Сергея Михайленко в Министерство юстиции. Она должна быть рассмотрена Коллегией по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

Важность быстрого принятия этого решения обусловлена тем, что "Мостобуд", несмотря на расторгнутый договор аренды, продолжает незаконно использовать земельный участок, не платя при этом арендную плату. Чем был нанесен убыток городскому бюджету.

"Кроме того, "Мостобуд" использует указанный земельный участок, с нарушением требований экологического законодательства Украины, осуществляя коммерческую промышленную деятельность, связанную с перевалкой полезных ископаемых строительного назначения (песка) и их продажи. Что уже привело к тяжелым последствиям для природной среды (загрязнение, засорение и заиление реки Днепр) и может провоцировать разрушение столичных транспортных мостов через реку", – сказано в публикации.

Согласно письму Государственной службы геологии и недр Украины от 30 августа 2018 года №08/279/08/042/415, у "Мостобуд" отсутствуют специальные разрешения на пользование недрами с целью добычи песка из акватории реки Днепр в Голосеевском районе.

На сегодняшний день в отношении "Мостобуд" возбуждено дело о банкротстве, а налоговый долг компании 1 июня 2020 года составил 263 млн гривен.

"Что еще важно, так то, что постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 23.06.2020 года (дело №910/2045/19) открыто апелляционное производство по апелляционной жалобе частного предприятия "Промстройсервис 2005" на решение Хозяйственного суда города Киева от 05.05.2020 по делу №910/2045/19. А значит, преступная шайка не хочет покидать данный объект и использует все средства для торможения законных решений", – подытожили авторы публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.