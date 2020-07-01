"УМХ хочет себе Тимошенко-2": медиахолдинг Курченко срочно зеленеет

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего Украинским медиахолдингом (УМХ) олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Официально документы принимают до 3 июля, однако по информации OBOZREVATEL, решение уже утверждено и компания, как пишут СМИ, присмотрела себе замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

О том, кому и зачем понадобился один из крупнейших медиаактиов и как он может попасть в руки приближенного, читайте в материале OBOZREVATEL.

Тимошенко может превратиться в медиаолигарха?

Еще несколько месяцев назад в сеть слили переписку зампреда АРМА Владимира Павленко с министром юстиции Денисом Малюськой. Член Кабмина сообщил, что УМХ Курченко "хочет себе" Кирилла Тимошенко, замглавы ОП, отвечающего за информационную политику.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

При этом чиновники всерьез размышляли, что могут выменять у Тимошенко за холдинг. Например, замглавы ОП тесно общается с президентом Владимиром Зеленским и в случае необходимости может помочь не попасть под очередную "чистку".

Так правда, что замглавы Офиса президента может получить холдинг Курченко?

Да, может, но по определенной процедуре. До 3 июля АРМА принимает заявки от всех, кто хочет управлять активом. По закону конкурс должен быть открытым, а победителя выберет Тендерный комитет. Но, как показывает практика, рычаги влияния находятся даже на самый независимый "комитет", а результаты конкурса всегда можно "поправить".

Сам Тимошенко, скорее всего, принимать участие в конкурсе не будет. По информации OBOZREVATEL, задействовать могут связанные с предпринимателем Борисом Баумом компании (вместе с Тимошенко он организовывал Фонд по борьбе с коронавирусом и доставлял якобы гуманитарные грузы из Китая).

Стать управителем – идеальный вариант заполучить огромный холдинг и не платить за него. Он должен эффективно организовать работу, но не обязан покупать имущество. И в управлении медиа другие активы могут находиться до тех пор, пока с них не снимут арест. А в случае Курченко могут пройти многие годы. Или наоборот – самые лакомые куски можно продать за бесценок, конечно же, в интересах государства.

Зачем Тимошенко УМХ? Власть хочет контролировать медиа и подавать информацию в "нужном контексте". Самому чиновнику контроль над холдингом может дать возможность дополнительного влияния, добавит политического веса.

Что входит в УМХ? Холдинг – корпоративные права 72 юридических лиц; акции 7 юридических лиц; имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), а также полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц. С полным перечнем можно ознакомиться в документе ниже. Прежде всего, в УМХ входят несколько популярных радиостанций (Авторадио, Ретро FM, NRJ, Lounge FM, Джем FM) и сайтов (korrespondent.net, bigmir.net), а также печатных изданий.

Коррупция продолжается?

Судя по всему, да. Ведь тяжело представить себе ситуацию, что УМХ вдруг завтра не переобуется, и из всех щелей не полезет зеленая правда о ситуации в стране. Как видно из опубликованной переписки замглавы АРМА Владимира Павленко со своим приятелем – представителем медиарынка, УМХ изначально собирались отдавать в управление именно своим людям. И было даже озвучено имя главного бенефициара процесса: "УМХ хочет себе Тимошенко".

Понятно, что на первом этапе холдинг будет использоваться под ретрансляцию "зеленой" правды, но при этом запустят несколько (как говорил Бендер) сравнительно честных способов приватизации "творческого наследия Курченко".

Была ли альтернатива? Конечно, да, по крайней мере, государство должно было национализировать радиочастоты и выставить их на повторный конкурс.

Но "новые лица" украинской политики пошли свои путем. Борис Баум и Кирилл Тимошенко имеют возможность расставить своих людей в УМХ на глазах у президента и всей страны. В настоящее время нам пока неизвестно, в доле ли Владимир Александрович, но в теме – однозначно, как и министр юстиции, переживающий за предстоящие чистки власти, как и руководство АРМА.

Медиа – четвертая власть, которая должна контролировать и освещать работу и президента, и парламента, и правительства. Ситуация, когда власть имущие захватывают СМИ, еще и с помощью государства, – первый шаг к построению тоталитарного общества.

Если вместе с АРМА приближенные к власти могут захватить средства массовой информации, кто может помешать им через суды арестовать любой другой медиаактив и получить его в управление? В свое время в России каналы также были независимыми и принадлежали бизнесменам, потом Кремль один за одним захватил все ТВ-ресурсы и со временем уничтожил демократические принципы в работе информационного рынка.

OBOZREVATEL изучит результаты конкурса по выбору управителя УМХ и выяснит, кто будет стоять за компанией-победителем. Также мы обращаемся в НАБУ и ГБР, требуем изучить материалы слитой в сеть переписки и выяснить, действительно ли Кирилл Тимошенко с помощью одного из министров реализует желание заполучить холдинг Курченко.

Продолжение следует.