Тимошенко показала декларацию за 2019 год: серьги Cartier и $5,5 млн компенсации

Народный депутат и лидер фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко в 2019 году заработала 618,3 тыс. грн и получила $5,5 млн за компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями.

Об этом говорится в ее декларации за прошлый год, который опубликован на сайте Назка, сообщил "Слово и дело" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Декларация Юлии Тимошенко

Тимошенко в прошлом году заработала 618,3 тыс. грн, получила 461 тыс. грн на выполнение депутатских полномочий и 76 тыс. грн процентов. На банковских счетах у нее было 729,5 тыс. грн, наличными – 290 тыс. грн. Кроме того, Тимошенко получила 5,5 млн долл. в виде компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.

В прошлом году нардеп арендовала жилой дом в Киевской области, в другом праве собственности у нее было 4 земельных участка (также Киевская область).

Также Тимошенко задекларировала восемь ювелирных изделий: серьги Mikimoto, Cartier и Chanel, кольцо Dinh Van, подвеска Chopard, ожерелье с жемчугом, кольцо с жемчугом, серьги и кольцо с драгоценными камнями.

Супруг депутата – Александр Тимошенко – в прошлом году получил 304,6 тыс. грн иностранного дохода, 4,6 млн грн дохода от предпринимательской деятельности, 86 грн процентов, 2,2 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества, 43 тыс. грн страховых выплат. В сумме – около 7,1 млн грн.

На банковских счетах у Александра Тимошенко было 231,4 тыс. грн, 21 доллар, 20,1 тыс. евро и 116,8 тыс. чешских крон. Наличными у него было 175,9 тыс. евро, 540 тыс. грн и 420,8 тыс. долл.

На супруга Тимошенко задекларировано двое наручных часов Vacheron Constantin и Corum и три автомобиля (Toyota, ГАЗ-14 и Audi A8).

Кроме того, Александр Тимошенко был владельцем корпоративных прав на ООО "Геофорс", ООО "Леди Ю" ООО "Простор ОУ".

Что в декларации у Тимошенко за 2019 slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко по 2019 году задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн гривен налогов и более 300 млн – направил на благотворительность и социальные проекты.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал два автомобиля, несколько квартир и земельных участков, а также более 536 тыс. гривен зарплаты на государственной должности.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свою декларацию за 2019 год. В ней он указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области.