Тесты на коронавирус по цене зарплаты. Частные клиники наживаются на украинцах, а в больницах отказывают в анализах

Пандемия коронавируса COVID-19 все больше охватывает страны Европы. В Украине подтверждено семь случаев заражения китайским вирусом, одна из заболевших, пожилая женщина из Житомирской области, умерла.
Официально подтвердить наличие вируса можно с помощью тест-системы. Сейчас области активно закупают экспресс-тесты. Но, как выяснилось, бесплатно пройти его в больнице не так-то просто, даже если вы серьезно больны.
А вот в частных клиниках уже предлагают тесты на коронавирус, правда, по заоблачным ценам. Они стоят от 750 до 1500 грн, но есть и за 16 тысяч.
Где проводят экспресс-тесты на COVID-19, насколько они качественны, и сколько это будет стоить – читайте в OBOZREVATEL.
Главное:
Украина активно запасается тест-системами и экспресс-тестами для выявления COVID-19.
Для сдачи анализов определен ряд лабораторий и больниц по всем регионам страны.
В государственных медучреждениях пройти обследование можно бесплатно, а в частных клиниках процедура обойдется недешево.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с производителями и поставщиками, устанавливающими спекулятивные цены.
Тест-системы в Украине. Где провериться
Сейчас украинские медицинские центры имеют возможность обследовать около тысячи пациентов. Анализы на COVID-19 пока проводятся в Киеве и еще 8 регионах, где есть специальные ПЦР-тесты, которые показывают наличие РНК вируса в организме человека.
Такие системы закупаются государством, однако местные власти тоже активно закупают экспресс-тесты. Сейчас их по Украине более 20 тыс., только в Киеве их закуплено 5 тыс. На днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица заказала еще 100 тыс. экспресс-тестов.
Тест на коронавирус
Сдать тесты в государственных больницах можно совершенно бесплатно, недавно Минздрав опубликовал список лабораторий и больниц, в которых можно сдать анализы на COVID-19:
Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)
Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)
Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)
Городская клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, 17)
Городская клиническая больница № 9 (ул. Рижская, 1)
Детская больница № 1 (ул. Богатырская, 30)
Детская больница № 2 (ул. Алишера Навои, 3)
Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23)
Родильный дом № 4 (просп. Героев Сталинграда, 16)
По регионам тест-системы уже в наличии, или совсем скоро будут в таких медучреждениях:
Винница:
Винницкая инфекционная больница;
Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.
Днепр:
Днепровская городская больница;
Криворожская инфекционная больница №1.
Житомир:
Городская больница №1.
Запорожье:
Областная инфекционная клиническая больница.
Львов:
Львовская инфекционная больница;
Восьмая городская больница;
Госпиталь в Винниках;
Стебницька городская больница;
Стрыйская центральная городская больница;
Сокальский ЦРБ;
Каменка-Бугская ЦРБ;
Яворовский ЦРБ;
Рудковськая больница.
Ривне:
Центральная городская больница;
Сарненская ЦРБ.
Тернополь:
Инфекционное отделение городской детской больницы.
Харьков:
Клинические больницы №28 и 31;
Многопрофильная больница №18;
Родильный дом №2.
Купить экспресс-тесты самостоятельно в аптеках пока не предоставляется возможным, но главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, если тест-систем будет хватать во всех областях страны, их разрешат продавать и в аптеках.
Экспресс-тесты в частных клиниках
В Киеве по крайней мере два таких медицинских центра предлагают экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Обе клиники обещают результаты уже за полчаса и уверяют, что экспресс-тест имеет все международные сертификаты и одобрен МОЗ Украины. Чувствительность теста составляет 90%.
В воскресенье, 15 марта, в СМИ разгорелся скандал в связи заоблачными ценами обследования на коронавирус в частных клиниках. Так, в одной из клиник пройти диагностику можно было за 16 тыс. гривен.
Как оказалось, это цена для ПЦР-диагностики – высокоточного метода обнаружения многочисленных инфекций, который позволяет определить наличие возбудителя даже при минимальном содержании его штаммов. То есть он может определить наличие коронавируса, даже если у вас нет никаких симптомов, но в это время вы все равно можете передавать вирус другим людям.
Результаты обещают уже через 4 дня, и как объясняют специалисты, анализы для диагностики отправляют в Европу, потому и такая цена.
Журналист OBOZREVATEL созвонился с данными частными клиниками и узнал актуальную цену для проверки на коронавирус на экспресс-тесте.
В медицинском центре нам сообщили, что цена теста составляет 1561 гривен, хотя еще в пятницу, 14 марта, он стоил 1050 гривен. Кроме того, в медцентре есть услуга выезда на дом, которая вам обойдется еще в 336 гривен. Правда, пройти тест день в день не получится, до пятницы в клинике все расписано.
Тест на коронавирус
РБК-Украина
Кто производитель тестов и какая точность результатов, по телефону нам не рассказали.
Что касается другой клиники, там экспресс-тест обойдется в 750 гривен. На дом выезда нет, предлагают приезжать в центр в масках. На понедельник записи нет, а в клинике ожидают новую поставку тестов. Обещают записать на неделе.
Страну-поставщика не скрывают, они закупают тесты в Китае, а точность обещают в пределах 90%.
Правда, заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко сообщает, что на ранних стадиях экспресс-тесты не помогут определить, заразились вы или нет.
"Это тесты для выявления ранних и поздних антител. То есть если человек заболел вчера или сегодня, и у него даже есть определенная симптоматика, этим тестом вы не определите, коронавирус это или нет. Потому что должно пройти не меньше 5 дней с того момента, когда начали образовываться антитела. Поэтому тесты неэффективны при ранней диагностике", – говорит инфекционист.
"Чтобы определить вероятность заражения коронавирусом на ранней стадии, нужно сдавать ПЦР-тест, он поможет определить наличие вируса, даже когда у человека нет явных симптомов. ПЦР- тесты направлены на выявление самого вируса, а экспресс-тесты на поиск антител", – отметила она в комментарии OBOZREVATEL.
Паника и завышенные цены
Ранее Виктор Ляшко заявлял, что стоимость экспресс-тестов будет составлять 350-400 гривен, что 2,5 раза меньше, чем в "Новой клинике" и более чем в 4 раза ниже, чем в EUROLAB.
При этом в четверг, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о недопустимости завышения цен на экспресс-тесты.
"Есть такие вещи, на которых просто нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн", – сказал он.
Украинский глава пообещал поговорить с производителями и поставщиками на предмет спекулятивных цен.
Однако на цену влияют и настроения среди населения Украины, которые даже без наличия характерных симптомов настаивают на проведении анализов. Об этом пишет и основатель сети магазинов "Медтехника+" Алексей Давиденко.
Тест на коронавирус
"Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделениях, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус. Они закончились за два дня. Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на COVID-19, просто так пришли, чтобы его пройти … У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было", – отметил он.
Мироненко поясняет, что такой ажиотаж получается на фоне абсолютной неосведомленности украинских граждан.
"В интернете информацию дают, но не объясняют, как оно работает. А потом больные и небольные, которые на всякий случай решили провериться, атакуют больницы, и требуют им сделать тест. А то, что ты его просто переведешь и ничего не увидишь, им это никто не объясняет", – говорит она.
В то же время порою людям ничего не остается, как обращаться в частные клиники, потому что государственные, по непонятным причинам, не хотят делать обследование на коронавирус даже при наличии характерных симптомов. По крайней мере такое произошло у киевлянина Александра Моргуна.
Еще 7 марта его мать почувствовала недомогание: температура 39 градусов и легкий кашель. После недели скитаний по государственным и частным клиникам, выставленными разными диагнозами и отрицательным тестом на грипп, женщине поставили диагноз "подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию" и рекомендовали пройти тест на COVID-19.
Александр обратился в две государственные больницы, где по сообщению Минздрава можно сдать анализы на коронавирус – Александровская больница и Детская больница №2. Но в обеих ему отказали.
Коронавирус
"Еду в Киевскую городскую детскую клиническую больницу № 2 где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемной: "Идите в инфекционное". В инфекционном: "Мы такого не делаем, пусть вам "Добробут" делает", – заявил Моргун.
"Звоню в Александровскую клиническую больницу, инфекционное отделение. Говорят, что не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё – не берут", – пишет он, отметив, что даже в столице Украины просто невозможно сделать тест на определение коронавируса.
В итоге маму Александра все же обследовали в частной клинике и взяли анализ на наличие COVID-19 за 1561 гривню.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!