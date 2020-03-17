Тесты на коронавирус по цене зарплаты. Частные клиники наживаются на украинцах, а в больницах отказывают в анализах

Пандемия коронавируса COVID-19 все больше охватывает страны Европы. В Украине подтверждено семь случаев заражения китайским вирусом, одна из заболевших, пожилая женщина из Житомирской области, умерла.

Официально подтвердить наличие вируса можно с помощью тест-системы. Сейчас области активно закупают экспресс-тесты. Но, как выяснилось, бесплатно пройти его в больнице не так-то просто, даже если вы серьезно больны.

А вот в частных клиниках уже предлагают тесты на коронавирус, правда, по заоблачным ценам. Они стоят от 750 до 1500 грн, но есть и за 16 тысяч.

Где проводят экспресс-тесты на COVID-19, насколько они качественны, и сколько это будет стоить – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Украина активно запасается тест-системами и экспресс-тестами для выявления COVID-19.

Для сдачи анализов определен ряд лабораторий и больниц по всем регионам страны.

В государственных медучреждениях пройти обследование можно бесплатно, а в частных клиниках процедура обойдется недешево.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с производителями и поставщиками, устанавливающими спекулятивные цены.

Тест-системы в Украине. Где провериться

Сейчас украинские медицинские центры имеют возможность обследовать около тысячи пациентов. Анализы на COVID-19 пока проводятся в Киеве и еще 8 регионах, где есть специальные ПЦР-тесты, которые показывают наличие РНК вируса в организме человека.

Такие системы закупаются государством, однако местные власти тоже активно закупают экспресс-тесты. Сейчас их по Украине более 20 тыс., только в Киеве их закуплено 5 тыс. На днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица заказала еще 100 тыс. экспресс-тестов.

Тест на коронавирус

Сдать тесты в государственных больницах можно совершенно бесплатно, недавно Минздрав опубликовал список лабораторий и больниц, в которых можно сдать анализы на COVID-19:

Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)

Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)

Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)

Городская клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, 17)

Городская клиническая больница № 9 (ул. Рижская, 1)

Детская больница № 1 (ул. Богатырская, 30)

Детская больница № 2 (ул. Алишера Навои, 3)

Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23)

Родильный дом № 4 (просп. Героев Сталинграда, 16)

По регионам тест-системы уже в наличии, или совсем скоро будут в таких медучреждениях:

Винница:

Винницкая инфекционная больница;

Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.

Днепр:

Днепровская городская больница;

Криворожская инфекционная больница №1.

Житомир:

Городская больница №1.

Запорожье:

Областная инфекционная клиническая больница.

Львов:

Львовская инфекционная больница;

Восьмая городская больница;

Госпиталь в Винниках;

Стебницька городская больница;

Стрыйская центральная городская больница;

Сокальский ЦРБ;

Каменка-Бугская ЦРБ;

Яворовский ЦРБ;

Рудковськая больница.

Ривне:

Центральная городская больница;

Сарненская ЦРБ.

Тернополь:

Инфекционное отделение городской детской больницы.

Харьков:

Клинические больницы №28 и 31;

Многопрофильная больница №18;

Родильный дом №2.

Купить экспресс-тесты самостоятельно в аптеках пока не предоставляется возможным, но главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, если тест-систем будет хватать во всех областях страны, их разрешат продавать и в аптеках.

Экспресс-тесты в частных клиниках

В Киеве по крайней мере два таких медицинских центра предлагают экспресс-тест на коронавирус COVID-19.

Обе клиники обещают результаты уже за полчаса и уверяют, что экспресс-тест имеет все международные сертификаты и одобрен МОЗ Украины. Чувствительность теста составляет 90%.

В воскресенье, 15 марта, в СМИ разгорелся скандал в связи заоблачными ценами обследования на коронавирус в частных клиниках. Так, в одной из клиник пройти диагностику можно было за 16 тыс. гривен.

Как оказалось, это цена для ПЦР-диагностики – высокоточного метода обнаружения многочисленных инфекций, который позволяет определить наличие возбудителя даже при минимальном содержании его штаммов. То есть он может определить наличие коронавируса, даже если у вас нет никаких симптомов, но в это время вы все равно можете передавать вирус другим людям.

Результаты обещают уже через 4 дня, и как объясняют специалисты, анализы для диагностики отправляют в Европу, потому и такая цена.

Журналист OBOZREVATEL созвонился с данными частными клиниками и узнал актуальную цену для проверки на коронавирус на экспресс-тесте.

В медицинском центре нам сообщили, что цена теста составляет 1561 гривен, хотя еще в пятницу, 14 марта, он стоил 1050 гривен. Кроме того, в медцентре есть услуга выезда на дом, которая вам обойдется еще в 336 гривен. Правда, пройти тест день в день не получится, до пятницы в клинике все расписано.

Тест на коронавирус РБК-Украина

Кто производитель тестов и какая точность результатов, по телефону нам не рассказали.

Что касается другой клиники, там экспресс-тест обойдется в 750 гривен. На дом выезда нет, предлагают приезжать в центр в масках. На понедельник записи нет, а в клинике ожидают новую поставку тестов. Обещают записать на неделе.

Страну-поставщика не скрывают, они закупают тесты в Китае, а точность обещают в пределах 90%.

Правда, заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко сообщает, что на ранних стадиях экспресс-тесты не помогут определить, заразились вы или нет.

"Это тесты для выявления ранних и поздних антител. То есть если человек заболел вчера или сегодня, и у него даже есть определенная симптоматика, этим тестом вы не определите, коронавирус это или нет. Потому что должно пройти не меньше 5 дней с того момента, когда начали образовываться антитела. Поэтому тесты неэффективны при ранней диагностике", – говорит инфекционист.

"Чтобы определить вероятность заражения коронавирусом на ранней стадии, нужно сдавать ПЦР-тест, он поможет определить наличие вируса, даже когда у человека нет явных симптомов. ПЦР- тесты направлены на выявление самого вируса, а экспресс-тесты на поиск антител", – отметила она в комментарии OBOZREVATEL.

Паника и завышенные цены

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что стоимость экспресс-тестов будет составлять 350-400 гривен, что 2,5 раза меньше, чем в "Новой клинике" и более чем в 4 раза ниже, чем в EUROLAB.

При этом в четверг, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о недопустимости завышения цен на экспресс-тесты.

"Есть такие вещи, на которых просто нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн", – сказал он.

Украинский глава пообещал поговорить с производителями и поставщиками на предмет спекулятивных цен.

Однако на цену влияют и настроения среди населения Украины, которые даже без наличия характерных симптомов настаивают на проведении анализов. Об этом пишет и основатель сети магазинов "Медтехника+" Алексей Давиденко.

Тест на коронавирус

"Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделениях, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус. Они закончились за два дня. Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на COVID-19, просто так пришли, чтобы его пройти … У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было", – отметил он.

Мироненко поясняет, что такой ажиотаж получается на фоне абсолютной неосведомленности украинских граждан.

"В интернете информацию дают, но не объясняют, как оно работает. А потом больные и небольные, которые на всякий случай решили провериться, атакуют больницы, и требуют им сделать тест. А то, что ты его просто переведешь и ничего не увидишь, им это никто не объясняет", – говорит она.

В то же время порою людям ничего не остается, как обращаться в частные клиники, потому что государственные, по непонятным причинам, не хотят делать обследование на коронавирус даже при наличии характерных симптомов. По крайней мере такое произошло у киевлянина Александра Моргуна.

Еще 7 марта его мать почувствовала недомогание: температура 39 градусов и легкий кашель. После недели скитаний по государственным и частным клиникам, выставленными разными диагнозами и отрицательным тестом на грипп, женщине поставили диагноз "подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию" и рекомендовали пройти тест на COVID-19.

Александр обратился в две государственные больницы, где по сообщению Минздрава можно сдать анализы на коронавирус – Александровская больница и Детская больница №2. Но в обеих ему отказали.

Коронавирус

"Еду в Киевскую городскую детскую клиническую больницу № 2 где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемной: "Идите в инфекционное". В инфекционном: "Мы такого не делаем, пусть вам "Добробут" делает", – заявил Моргун.

"Звоню в Александровскую клиническую больницу, инфекционное отделение. Говорят, что не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё – не берут", – пишет он, отметив, что даже в столице Украины просто невозможно сделать тест на определение коронавируса.

В итоге маму Александра все же обследовали в частной клинике и взяли анализ на наличие COVID-19 за 1561 гривню.

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