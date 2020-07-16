Террористы "ДНР" задолжали шахтерам более $1 млн – СМИ

Террористы "ДНР" задолжали работникам предприятия "Донбассуглереструктуризация" по зарплате более 110 млн рублей.

Это задолженность еще за 2014-2015 года, со ссылкой на информацию от источников в украинских спецслужбах сообщил ZN.UA. Также на шахтах предприятия, которые контролируют боевики, происходят конфликты из-за невыплат за 2018 год.

"Единственным источником погашения задолженности по заработной плате являются средства, поступающие от продажи угля, оказания услуг, аренды имущества", – говорится в письме врио директора "Донбассуглереструктуризация" на имя первого заместителя так называемого "министра" угля и энергетики группировки Анатолия Нетеренко.

Также террористы должны деньги работникам угольных складов.

Как следует из документа, длительная задолженность стала причиной обращений работников в "суды", "прокуратуру", администрацию главаря "ДНР" с требованиями о взыскании задолженности. Кроме того, среди работников "сложилась напряженная социальная обстановка, участились случаи коллективных обращений работников в органы прокуратуры".

Задолженность по зарплате на шахтах "ДНР" zn.ua

Задолженность по зарплате на шахтах "ДНР" zn.ua

В документе также прикреплена таблица по задолженности. Перед почти тремя тысячами человек она составляет почти 74 миллиона рублей (28,2 миллиона гривен или более $1 млн).

Задолженность по зарплате на шахтах "ДНР" zn.ua

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