Террорист "ДНР" собрался купить многомиллионную криптовалютную биржу: названа причина

Террорист "ДНР" Дмитрий Хавченко с позывным "Морячок" собирается купить криптовалютную биржу Wex с суточным оборотом в 20 миллионов долларов, потому что технология блокчейн дает возможность переводить деньги в псевдореспублики.

Об этом сообщает РБК, чей корреспондент встретился с боевиком в помпезном кафе Russe в отеле Ritz-Carlton, который находится в 300 метрах от Кремля.

Журналисты предположили, что за сделкой может стоять российский олигарх Константин Малофеев, который спонсирует террористов на Донбассе. Сумма сделки может составить несколько миллионов долларов.

"Хавченко уверяет, что криптовалютами увлекся еще до войны на Донбассе. По его мнению, технология блокчейн дает возможность переводить деньги во все непризнанные "республики", минуя санкционные опасности, - не только в "ДНР" и "ЛНР", но и Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию", – сказано в материале.

Террорист Дмитрий Хавченко "Коммерсант"

В конце апреля 2018 года террорист заключил договор о намерениях с учредителем World Exchange Services Дмитрием Васильевым, на которого изначально был записан домен Wex.nz. Согласно документу, стороны предварительно оговорили сделку по продаже биржи.

"Васильев был менеджером в Wex. В силу различных форс-мажорных событий, произошедших с биржей, у него появилось право продажи. Мы хотим купить", — пояснил боевик.

Также, Хавченко рассказал журналистам о намерении передислоцировать команду биржи в аннексированный Крым и перерегистрировать управляющую компанию в одной из псевдореспублик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2018 года в Украине нашли майнеров криптовалют, которые спонсировали террористов "ЛНР" и "ДНР".