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Террорист "ДНР" собрался купить многомиллионную криптовалютную биржу: названа причина

2.1тЧитать новость на украинском

Террорист "ДНР" Дмитрий Хавченко с позывным "Морячок" собирается купить криптовалютную биржу Wex с суточным оборотом в 20 миллионов долларов, потому что технология блокчейн дает возможность переводить деньги в псевдореспублики.

Об этом сообщает РБК, чей корреспондент встретился с боевиком в помпезном кафе Russe в отеле Ritz-Carlton, который находится в 300 метрах от Кремля.

Журналисты предположили, что за сделкой может стоять российский олигарх Константин Малофеев, который спонсирует террористов на Донбассе. Сумма сделки может составить несколько миллионов долларов.

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"Хавченко уверяет, что криптовалютами увлекся еще до войны на Донбассе. По его мнению, технология блокчейн дает возможность переводить деньги во все непризнанные "республики", минуя санкционные опасности, - не только в "ДНР" и "ЛНР", но и Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию", – сказано в материале.

Террорист Дмитрий Хавченко

"Коммерсант"

В конце апреля 2018 года террорист заключил договор о намерениях с учредителем World Exchange Services Дмитрием Васильевым, на которого изначально был записан домен Wex.nz. Согласно документу, стороны предварительно оговорили сделку по продаже биржи.

"Васильев был менеджером в Wex. В силу различных форс-мажорных событий, произошедших с биржей, у него появилось право продажи. Мы хотим купить", — пояснил боевик.

Также, Хавченко рассказал журналистам о намерении передислоцировать команду биржи в аннексированный Крым и перерегистрировать управляющую компанию в одной из псевдореспублик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2018 года в Украине нашли майнеров криптовалют, которые спонсировали террористов "ЛНР" и "ДНР".

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Темы
КриптовалютыРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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