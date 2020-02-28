Счетная палата Украины обнаружила, что за 2 года из-за теневого рынка бензина и дизельного топлива государственный бюджет недополучил акцизного налога на сумму в 25 млрд гривен.

Статистику в пятницу, 28 февраля, уточнил на своей странице в Facebook глава контрольного органа Валерий Пацкан.

"Четверть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Это данные исследования НБУ и других ведомств. Причем значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами – 702 млрд грн. По результатам аудита эффективности администрирования поступлений в госбюджет от реализации топлива нашими аудиторами было выявлено, что за 2 года объем "теневого рынка" бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн", – написал Пацкан.

Теневой рынок топлива принес Украине 25 млрд убытка за 2 года

Он отметил, что Счетная палата предоставила конкретные рекомендации ДФС, как улучшить их работу по администрированию этого акциза. Результат – уже внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Похожая ситуация и со взиманием акциза с табака и табачных изделий. По данным Счетной палаты, из-за значительного объема теневого рынка в этой сфере в госбюджет в 2018 году не было уплачено около 2 млрд грн.

Для решения проблемы специалисты предложили внедрить автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) "Электронная акцизная марка".

"К сожалению, теневая экономика есть даже в развитых странах, однако ее масштабы относительно небольшие – 5-15% ВВП. По оценкам экспертов, она составляет 14% в Германии, 11% – во Франции и 8% – Швейцарии. Украина должна выйти на уровень развитых стран. Для этого нужно принять ряд мер, в частности – в борьбе с коррупцией и кражами из госбюджета. И Счетная палата прилагает максимум усилий, чтобы государственные средства не оседали в карманах нечистых на руку субъектов, а государство получало соответствующие налоги в полном объеме", – резюмировал Пацкан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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