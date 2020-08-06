"Тедис" и табачные компании пытаются "порешать" штраф в миллиарды гривен, – Бутусов

Табачные компании в Украине продолжают сражаться за отмену штрафа Антимонопольного комитета. Монополист "Тедис" пытается найти основания не платить 6,5 миллиарда гривен.

На данный момент Высший хозяйственный суд Киева отказал "Тедису", "Бритиш амэрикэн Тобакко" и "Империал Тобакко" в исках о признании штрафа АМКУ безосновательным, рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Надо платить. Но платить монополисты не хотят, уверены, что удастся политически порешать все вопросы. Используют все связи в Офисе президента, в МВД, в СБУ", – написал Бутусов.

На данный момент штраф АМКУ, вынесенный в ноябре 2019 года, заплатила только одна компания из группы участников монопольной схемы – "Империал Тобакко". В бюджет компания перечислила 460 миллионов гривен.

"Как известно, по данным источников, владелец "Тэдиса" Борис Кауфман установил близкие дружеские отношения с президентом Владимиром Зеленским и главой СБУ Иваном Бакановым, проводит с ними встречи. Очевидно, это главная причина того, что штраф в бюджет заплатила на данный момент только одна компания – "Империал Тобакко". Казалось бы – ведь кризис, дефицит бюджета, не логично ли президенту выступить публично, потребовать заплатить штраф в бюджет. а потом уже судиться? Это полностью сняло бы с него пятно контактов с руководством монопольных схем", – отметил журналист.

Тедис пытается избежать штрафа Юрий Бутусов в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, Северный апелляционный хозяйственный суд Киева рассмотрел жалобу табачного посредника-монополиста – компании "Тедис" и оставил в силе предыдущее решение суда об аресте счетов компании.