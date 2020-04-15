ТАСКОМБАНК получил от ЕИБ 20 млн евро для финансирования корпоративных клиентов
ТАСКОМБАНК получил второй транш кредита на 20 млн евро от Европейского инвестиционного банка для субкредитования клиентов корпоративного бизнеса.
Первый транш составлял 10 млн евро, сообщает пресс-служба финучреждения. Общая сумма сублимита от ЕИБ в ТАСКОМБАНКЕ на сегодня составляет 30 млн евро.
Средства кредитной линии от ЕИБ направляются на средне- и довгосрочное финансирование проектов тех клиентов ТАСКОМАБАНКА, которые соответсвуют требованиям ЕИБ. В частности, это должны быть частные предприятия (по классификации ЕИБ – предприятия с количеством сотрудников до 250 человек) и компании средней капитализации (с количеством сотрудников от 250 до 3000 человек).
Приоритетными для кредитования в рамках этой программы, в первую очередь, являются компании в статутном капитале которых нет доли государственной собственности, и они связаны с развитием частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспорт, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, защиту внешней среды, информационные технологии и средства связи, смягчение последствий климатических изменений и адаптацию к ним.
"В 2019 году сложились все предпосылки для оживления рынка кредитования. Однако нам, банку со 100%-м украинским капиталом, достаточно сложно конкурировать стоимостью ресурсов с государственными банками и банками с иностранным капиталом. Поэтому сотрудничество с международными финансовыми организациями и партнерами по финансированию бизнеса является одним из важных стратегических шагов ТАСКОМБАНКА по кредитованию реального сектора экономики. Кроме того, мы почувствовали повышенный интерес к программе со стороны клиентов, что побудило нас продолжать деятельность в рамках программы, и увеличить суммы кредитования", – подчеркнул Председатель Правления АО "ТАСКОМБАНК" Владимир Дубей.
Справка:
АО "ТАСКОМБАНК" – один из старейших коммерческих банков Украины, основан в 1989 году. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. В 2004 году банк присоединился к Группе "ТАС", которая является одной из самых крупных инвестиционно-финансовых групп страны. С 2019 года входит в перечень системно важных банков. Занимает 17-е место в рэнкинге НБУ по размеру активов. Прибыль банка за 2019 составила более 450 млн грн. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – финансовое учреждение, основанное в 1958 году, в соответствии со статьей 308 Договора о функционировании ЕС. Членами которой являются государства - члены Европейского Союза (ЕС). ЕИБ совместно с местными финансовыми учреждениями участвует в финансировании программ, инвестиционных проектов, которые способствуют развитию страны, в которой они реализуются, и достижению целей политики ЕС.