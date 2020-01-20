Тариф на отопление снизили на 30%: Гончарук рассказал, в каких городах

Тарифы на тепло и горячую воду в 124 городах Украины за декабрь 2019 года снизили на 30%.

Стоимость услуг в сторону уменьшения пересчитали 131 предприятие теплокоммунэнерго, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В частности, снижение произошло в 15 областных центрах: Виннице, Луцке, Днепре, Житомире, Запорожье, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровном, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Чернигове, Киеве.

При этом перерасчет не проводили в Сумах, Черкассах, Черновцах, Николаеве и в Полтаве.

В Кабмине привели примеры снижения сумм в платежках:

по 1-комнатных квартирах: от 80 грн в Киевской области и до 292 грн в Львовской области;

по 2-комнатных квартирах: от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской области;

по 3-комнатных квартирах: от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ровенской области.

"А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", – сообщил Гончарук.

При этом в комментариях под сообщением Гончарука его раскритиковали. Люди пишут, что во многих городах суммы в платежках за декабрь оказались выше, чем раньше.

"В Николаеве не снизили, хотя такой теплой зимы еще не было", – написала Алла Лисицина.

"Киев. Моей сотруднице пришло за отопление вдвое больше нормы. Мне – вдвое больше, чем в предыдущем месяце, хотя на улице было теплее", – написала Любовь Таращук.

Комментарии о снижении в платежках

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним – заоблачные суммы в коммунальных платежках. Однако некоторых украинцев ждал сюрприз. К примеру, в ноябре тариф на отопление снизился в среднем на 35%.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

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