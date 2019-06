Танкеры обстреляли торпедами, а США готовят удар: что будет с мировыми ценами на нефть

Между США и Ираном произошло очередное обострение. 13 июня неизвестные обстреляли на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкеры с нефтью.

Два судна успели распространить сигнал бедствия из-за нападения и эвакуироваться, после их обстреляли торпедами.

В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок. Если до этого стоимость черного золота стремительно снижалась и достигла пятимесячного минимума в $59 (Brent, по состоянию на открытие торгов 13 июня), то сразу после происшествия цена взлетела почти до $62.

OBOZREVATEL разобрался, к чему приведет обострение отношений между США и Ираном, как изменятся цены на нефть и кому это выгодно.

Главное:

Нападение на танкеры с нефтью – не редкость. Буквально месяц назад, 12 мая, четыре судна из Норвегии, ОАР и Саудовской Аравии также подверглись атаке. Как и сейчас, в произошедшем Штаты обвинили Иран. Хотя явных доказательств Госсекретарь США Майк Помпео озвучить не смог.

На сей раз ситуация с нападением повторилась. Американский президент Дональд Трамп уже длительное время проводит жесткую политику по отношению к Ирану. Их обвиняют в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, против них вводят жесткие санкции. Тегеран в свою очередь официально опровергает все обвинения. По мнению США, точечные нападения на танкеры – ответ на политику Штатов.

"По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Оманском заливе. Эти атаки являются угрозой международному миру и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", – написал Помпео на своей странице в Twitter.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0