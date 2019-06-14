Танкеры обстреляли торпедами, а США готовят удар: что будет с мировыми ценами на нефть

Между США и Ираном произошло очередное обострение. 13 июня неизвестные обстреляли на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкеры с нефтью.

Два судна успели распространить сигнал бедствия из-за нападения и эвакуироваться, после их обстреляли торпедами.

В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок. Если до этого стоимость черного золота стремительно снижалась и достигла пятимесячного минимума в $59 (Brent, по состоянию на открытие торгов 13 июня), то сразу после происшествия цена взлетела почти до $62.

OBOZREVATEL разобрался, к чему приведет обострение отношений между США и Ираном, как изменятся цены на нефть и кому это выгодно.

Главное:

отношения между США и Ираном обостряются;

Иран может перекрыть пролив и вместе с тем сократить предложение нефти на мировом рынке на 30%;

США в свою очередь грозятся разрушить ОПЕК;

конфликт между США и Ираном, который может обостриться в результате нападения на танкеры, может привести к взлету цен на нефть.

США против Ирана: что происходит

Нападение на танкеры с нефтью – не редкость. Буквально месяц назад, 12 мая, четыре судна из Норвегии, ОАР и Саудовской Аравии также подверглись атаке. Как и сейчас, в произошедшем Штаты обвинили Иран. Хотя явных доказательств Госсекретарь США Майк Помпео озвучить не смог.

На сей раз ситуация с нападением повторилась. Американский президент Дональд Трамп уже длительное время проводит жесткую политику по отношению к Ирану. Их обвиняют в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, против них вводят жесткие санкции. Тегеран в свою очередь официально опровергает все обвинения. По мнению США, точечные нападения на танкеры – ответ на политику Штатов.

"По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Оманском заливе. Эти атаки являются угрозой международному миру и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", – написал Помпео на своей странице в Twitter.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 червня 2019 р.

Эскалация конфликта может привести к плачевным последствиям для всей мировой экономики. В первую очередь – вырастут цены на нефть. Сами новости о введении очередных санкций со стороны США и нападениях на танкеры уже приводят к росту. Участники рынка опасаются возможного снижения поставок, что неминуемо приведет к росту, и увеличивают спрос.

Танкеры обстреляли

Более того, Иран способен нанести сокрушительный удар и на какое-то время сократить предложение нефти на мировом рынке на 30%! Для этого им достаточно перекрыть движение через Ормузский пролив. Он соединяет Османский и Персидский заливы. Одно побережье принадлежит Ирану, другое – ОАЭ.

Если Тегеран решится на блокирование пролива, предложение мировой нефти сократится, а вместе с тем взлетят и цены. Кроме того, пострадают страны, которые сейчас транспортируют свои энергоресурсы через Ормузский пролив – Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ.

США "за" снижение цен на нефть

В апрельском отчете МВФ сказано: снижение цен на нефть может привести к ускорению роста производства в США. Это хорошо понимают в Штатах. Дональд Трамп со свойственной ему риторикой регулярно делает заявления по поводу стоимости голубого топлива.

В США даже разработали специальный законопроект (NOPEC), который якобы может быстро обвалить котировки, о чем ранее подробно писал OBOZREVATEL. Он предполагает, что антимонопольное законодательство будет распространятся на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Они потеряют иммунитет, и за картельный сговор против них могут применить санкции. А это, уверен аналитик Владимир Мазуренко, может стать угрозой существования организации.

Дональд Трамп

Если не будет ОПЕК, то не будет и кому ограничивать объемы добычи нефти. Значит, предложение на рынке вырастет, и цены поползут вниз. NOPEC разработали еще до того, как Трамп пришел в политику. Но при прошлых президентах никто не решался на такие меры. Сейчас же президент США готов мощным ударом обвалить цены на нефть. Во всяком случае, если верить его риторике.

В то же время рост цен в первую очередь выгоден странам-экспортерам: России, Саудовской Аравии, Норвегии, Кувейту и т. д. Некоторые из этих государств уже много лет сидят на "нефтяной игле", а свои бюджеты привязывают к прогнозам цены на баррель черного золота (например, в России), другие же, как в случае с Норвегией, борются с "нефтяным проклятием" и в ожидании снижения котировок собирают многомиллиардные суверенные фонды.

Цены на нефть с определенным отставанием также влияют и на нефтепродукты. Нефть Украине не нужна, а вот, к примеру, бензин мы импортируем. Поэтому, вероятно, значительный рост стоимости черного золота со временем ударит по бюджетам стран-импортеров энергоресурсов.

Что будет с ценами на нефть

На 2019-й большинство мировых агентств прогнозирует либо снижение, либо стабилизации цен на нефть возле относительно низких отметок. К примеру, S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка $60 за баррель.

Смотрите видео по теме:

В то же время МВФ считает, что в 2019-м цена будет на 13% ниже прошлого года. Согласно опубликованному в апрельском обзоре прогнозе, баррель будет стоить $59,2 в 2019 году и $59 в 2020-м. Среди рисков, которые могут сорвать указанные расчеты, аналитики Фонда называют эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, ужесточение позиции США в отношении Ирана. И оба этих риска за последние несколько дней приблизились к реализации.

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко уверен: цены на нефть уже учитывают динамику новостей и в большей мере рынок не столько беспокоит инцидент в проливе, как мировой спрос на нефть. "В случае полномасштабной войны цены могут вырасти до $100 за баррель, но в данный момент вероятность такого события небольшая. В большой мере рынок беспокоит будущий спрос на нефть из-за возможного замедления мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на энергию. В связи с этим стоимость нефти не будет расти столь стремительными темпами и бензин на наших заправках не изменится в цене", – поясняет эксперт.

С такой же оценкой соглашается и Владимир Мазуренко: он считает, что резкие шаги со стороны США и Ирана возможны, однако, скорее всего, ситуация продолжит развиваться по уже сложившемуся сценарию. "Те угрозы, которые слышим с обеих сторон, они скорее могут сдержать резкие шаги, но, думаю, около $60 в 2019-м – наиболее вероятный сценарий", – отмечает Мазуренк.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!