Таможня провалила план, но попыталась это скрыть: что произошло с бюджетом Украины

Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет. Правда, чиновники пошли на самообман. На самом деле это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен.

Но даже с учетом сниженного плана с начала года бюджет недополучил 8,3 млрд гривен. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он добавил, что налоговая норму не выполняет четвертый месяц подряд.

По его данным, в ноябре таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн: собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн. Но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн. "Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – написал Компаниец.

Налоговая четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений: собрали 51,2 млрд грн, это -5,7 млрд грн к плану, или -9,97%.

Поступления в местные бюджеты составили 27 млрд грн при плане 22,9 млрд грн, это +17,9% к плану.

ЕСВ собрано 23,2 млрд грн, это на 3 млрд грн больше, чем год назад или +14,96%.

"Государственный бюджет в ноябре выполнен лишь на 91,42%, при плане 97,2 млрд грн собрали 88,8 млрд грн", – написал экономист.

Откуда взялась недоимка в бюджете

С начала года бюджет не выполнен на 56 млрд гривен. В пересчете по текущему курсу – это $2,3 млрд. Нужно понимать, что недостающие деньги Украина замещает кредитами, которые берет в среднем под 15-16%. Соответственно, отдавать уже придется более $3 млрд.

Долг (невыполнение бюджета) возник потому, что в декабре 2018 года, когда ГФС начали реформировать (разделять на налоговую и таможенную службы), в ее работе возник хаос. Это повлияло на количество собранных налогов.

Стоит обратить внимание, что таможенники, чтобы прервать 13-месячный период невыполнения плана, его просто снизили на 10 млрд гривен. Для этого в бюджет внесли изменения и уменьшили доходную часть. То есть план в 36 млрд гривен уменьшили практически на треть – до 26 млрд гривен.

Владимир Компаниец

Владимир Компаниец

Владимир Компаниец

Итоги за одиннадцать месяцев 2019 года:

Поступление в Государственный бюджет не выполнено на 56 млрд грн, или -5,86% к плану, собрали 899,7 млрд грн при плане 955,7 млрд грн;

Налоговая собрала 410,7 млрд грн при плане 418 млрд грн, -1,74% к плану;

Таможня собрала 289,500 млрд грн при плане 325,3 млрд грн, -10,99% к плану;

Местные бюджеты собрали 257,4 млрд грн при плане 251,9 млрд грн, + 2,20%;

ЕСВ собрано 245,5 млрд грн, это на 415 млрд грн больше, чем год назад или + 20,35%.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

В Украине в сентябре промышленность снизилась на 1,1% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

В октябре 2019 года в Украине не выполнили план поступлений в бюджет на 7,8 млрд грн, при этом таможня отстает уже двенадцатый месяц подряд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!