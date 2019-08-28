Такси и ремонт дорог: названы топ-5 транспортных законопроектов от "Слуги народа"

Первые пять законопроектов партии "Слуга народа" в сфере инфраструктуры и транспорта будут касаться безопасности на дорогах, качества их ремонта и услуг такси.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал нардеп от СН Александр Скичко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Во первых, нужно принять законопроект о весовом контроле на дорогах. Понятно, что есть дороги плохого качества, но когда едет фура с перегрузом в десятки тонн, такого не выдержит никакой асфальт", – сказал Скичко.

Второй законопроект – о проверке качества строительства дорог. "У нас существует парадоксальная ситуация, когда "Укравтодор" является и заказчиком, и исполнителем, и сам себя контролирует. Так не может быть. Должны быть независимые инженеры, которые будут проводить проверку. И качество дорог будет повышаться", – сказал нардеп.

Третий законопроект будет касаться аудита безопасности на дорогах: "Это для того, чтобы улучшить ситуацию по количеству жертв и количеству ДТП".

Четвертый законопроект – о регулировании рынка такси. Таксисты должны работать легально и платить налоги. "Законопроект является абсолютно либеральным. Мы проводили переговоры с представителями бизнеса, в том числе и с "Убером", и с "Уклоном". И все они соглашаются и говорят, что это компромиссный вариант, который даст возможность создать правила для служб такси на рынке. Такси будут работать в законном поле и платить налоги. Потому, что сейчас поступления в бюджет в районе нуля", – говорит Скичко.

Пятый законопроект "Слуги народа" будет касаться железнодорожного транспорта. "Мы хотим максимальную либерализацию. Отойти от монополий, создать условия для частной тяги, для разных операторов на рынке. Нужно ликвидировать коррупционные схемы в распределении тяги", – сказал Скичко.

Еще один законопроект будет касаться водного транспорта и речных перевозок. Он должен дать толчок этому направлению.

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