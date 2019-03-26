"Такого нет ни в одной стране мира": эксперт раскритиковал налог на землю для "Укрзализныци"

В Украине с 2019-го для "Укрзализныци" перестала действовать льготная ставка налога на пользование земельными участками. В результате госкомпания стала единственной железной дорогой в мире, которая платит налог на землю.

Об этом на своей странице Facebook заявил президент ассоциации "Собственники вагонов" Александр Криворучко. "Ни одна железная дорога в мире не платит налог на землю. Да что там в мире… Чтобы далеко не ходить – держатели на балансе автодорог тоже не платят налог на землю, ведь они находятся в общем пользовании. Почему тогда должна платить “Укрзализныця", – задается вопросом Криворучко.

Отметим, в 2018 году Верховная Рада установила для “Укрзализныци” единую ставку налога за пользование земельными участками на уровне 0,25%. В итоге компания заплатила 1,2 млрд грн. На этот год льготную ставку не продлили. В связи с увеличением коэффициента почти в четыре раза, в 2019 году “Укрзализныця” будет вынуждена заплатить 4,2 млрд грн.

"Годом ранее уже были случаи, когда местные власти самоуправления поднимали для "Укрзализныци" ставку налога задним числом. Учитывая, что в пользовании госмонополиста находится 134 тыс. га земли, а в пределах одного населенного пункта УЗ в среднем использует - 10-25 га земли, то повышение даже на один процент обходится компании в сотни тысяч гривен. То есть, не исключено, что по итогу года сумма получится еще больше", – отметил Криворучко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 31 марта 2019 года запустит поезд №247/248 "Житомир – Одесса". Он будет состоять из вагонов разных классов и будет курсировать ежедневно.

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