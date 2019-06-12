Сюрприз перед встречей? Трамп решил "убить" газопровод Путина

Президент США Дональд Трамп настроен помешать строительству газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Американский лидер рассматривает возможность использования санкций США. Об этом он сообщил в среду, 12 июня, во время встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Bloomberg.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ", - возмутился Трамп.

При этом он не уточнил, какие именно государства попадут под санкции для блокирования строительства трубопровода.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным в конце июня во время саммита G20 в Японии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее удар по газопроводу Путина нанесла Дания. В Германии обвинили страну в том, что на нее якобы оказывают давление США.

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