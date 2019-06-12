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/Рынки и компании

Сюрприз перед встречей? Трамп решил "убить" газопровод Путина

4.6тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп настроен помешать строительству газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Американский лидер рассматривает возможность использования санкций США. Об этом он сообщил в среду, 12 июня, во время встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Bloomberg.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ", - возмутился Трамп.

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При этом он не уточнил, какие именно государства попадут под санкции для блокирования строительства трубопровода.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным в конце июня во время саммита G20 в Японии.

Иллюстрация

Иллюстрация

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее удар по газопроводу Путина нанесла Дания. В Германии обвинили страну в том, что на нее якобы оказывают давление США.

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Персоны
Дональд ТрампАнджей Дуда
Место
США
Тег
Северный поток - 2
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Убивалка не выросла, клоун рыжий...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Заебется Трамп п пам пам.!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бабаев Бабай:"Заебется Трамп п пам пам.!" Очень убедительно и по российски высокоинтеллектуально.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Германия является до сих пор оккупированной США страной.Это просто называется звучно - "мы защищаем Германию от России")
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Федоров Федор:"Германия является до сих пор оккупированной США страной." Откуда дровишки? Из Ольгино, вестимо. Это вам не иначе Меркель рассказала? :)
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